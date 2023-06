Quinteros no se guarda nada para Copa Libertadores y va con lo mejor ante Unión La Calera

Colo Colo enfrenta día claves para los objetivos del año. El primer gran desafío es ante Unión La Calera por Copa Chile y luego ante Deportivo Pereira por Copa Libertadores. Gustavo Quinteros ya avisó que irá con lo mejor a ambos encuentros.

Suele ocurrir que en la Copa Chile son muchos los equipos que aprovechan de ocupar a jugadores que son alternativas o incluso, hacer que jóvenes sumen experiencia. Este panorama podría ser más lógico en los Albos, teniendo en consideración que la próxima semana se juegan la clasificación a octavos de final de la Libertadores, pero Quinteros descartó la rotación y pondrá a todas sus figuras ante los Cementeros.

“Vamos a poner lo que creo que está mejor en este momento. A veces algunos entrenadores utilizamos la Copa Chile para cambiar, rotar jugadores y demás, pero este no será el caso. Queremos ver sistemas de juego que estamos entrenando para llegar al partido contra Pereira al 100 por ciento, poniendo lo mejor que tengamos en ese momento”, explicó el argentino nacionalizado boliviano.

El encuentro ante La Calera es el sábado 24 de junio a las 17:30 horas y corresponde a los cuartos de final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile. Los Albos serán locales en el Estadio Monumental en una llave que se define a duelo único. “Vamos a jugar este partido tratando de clasificar, pasar de fase. Vamos a enfrentar a un equipo que juega bien, con buenos jugadores. Será un partido difícil y complicado, así que el que esté más atento y motivado será el ganador”, detalló el DT.

Línea de 3 o de 4 en el fondo

Respecto al sistema táctico en defensa, Quinteros confesó que en el duelo amistoso ante Deportivo Cali la última línea no se vio bien. “Cuando jugamos con línea de 3 o 5 en defensa el equipo estuvo más sólido que al comienzo de la temporada con la línea de 4. En este partido (Deportivo Cali) no pasó eso, tuvimos errores individuales muy claros, donde caímos y nos hicieron goles, un pase mal atrás y nos hicieron gol o no marcamos bien. Pero pasa, venimos de partidos bien y ordenados”, avisó.

“Cuando pasamos a línea de 4 generalmente cuando arriesgamos más, cuando necesitábamos meter jugadores ofensivos o extremo. Tengo un plantel acostumbrado a los dos sistemas y de acuerdo al rival y al momento del partido, podemos usar cualquiera de los dos. Nos hemos preparado bien en ese sentido”, cerró el entrenador que ha ganado tres títulos con Colo Colo.

Luego del encuentro con La Calera, los Albos enfrentarán a Deportivo Pereira el día jueves 29 de junio a las 18:00 horas, en el Estadio Monumental. Necesitan ganar para poder clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Linda semana se viene en Pedreros.