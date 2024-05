Gustavo Quinteros, ahora en Vélez, habló de su futuro. El técnico dejó abierta la puerta a un regreso a Chile y Colo Colo, aunque no todavía.

Gustavo Quinteros vive un dulce presente en Vélez Sarsfield, club donde firmó después de su salida de Colo Colo. El técnico argentino recién venció a Boca Juniors y alcanzó la final de la Copa de la Liga Profesional Argentina, por lo que está ilusionado con sumar un nuevo trofeo a su palmarés.

A pesar de eso, no se olvida de lo que fue su paso por el Cacique. Quinteros habló con D Sports y reconoció que le gustaría volver a Colo Colo. Una de las razones es el gran cariño que sintió por parte del hincha albo, junto con quien ganó cuatro títulos.

“Si regresara a Chile, me gustaría volver a Colo Colo, porque estuve tres años y vivimos momentos inolvidables. Igual, uno no sabe dónde te llevará el fútbol. No le abro ni cierro las puertas a ningún club”, confesó el DT, aunque agregó que, por el momento, quiere quedarse en Argentina.

“Quiero saludar y agradecer a la gente de Colo Colo que me ha apoyado. Jamás olvidaré cuando la gente coreaba mi nombre, eso es algo que me marcó para siempre. Un saludo eterno”, sumó el entrenador de 59 años.

A Quinteros le gustaría volver a Colo Colo, aunque ahora quiere seguir en Argentina | Photosport

Quinteros y la verdad de su acercamiento a la Roja

Además, Gustavo Quinteros reveló si realmente tuvo oportunidades de dirigir la selección chilena. El ex Colo Colo contó que recibió un llamado en 2022 de Francis Cagigao, entonces gerente de las selecciones nacionales, con la posibilidad de reemplazar a Martín Lasarte.

“La única vez que estuve cerca fue cuando me reuní con Cagigao en julio de 2022, pero no se pudo avanzar en nada. Si bien le había gustado mi perfil, me lo dijo, yo le dije que quería salir campeón con Colo Colo y terminar mi contrato que era hasta noviembre, era mi primera opción”, reveló.

Quinteros siguió en el Cacique y terminó la temporada con el título del Campeonato Nacional. Después de eso, no recibió otro llamado. No fue considerado tras la salida de Eduardo Berizzo, donde finalmente llegó Ricardo Gareca. “No me llamó nadie”, confesó.

