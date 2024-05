El ex técnico del Cacique aseguró que fue Blanco y Negro el que condicionó la participación en Libertadores y Sudamericana. "Me hubiese gustado quedarme", remarcó.

En el peor momento de su historia y casi a un paso del descenso, Colo Colo fue a buscar a Gustavo Quinteros para que los ayudara a salvarse. El técnico viajó en auto en plena pandemia del coronarivus, se puso el buzo y lideró al equipo hasta lograr mantenerse en la Primera División del fútbol chileno.

Desde entonces el DT le sacó un gran rendimiento al equipo y lo instaló en copas internacionales, pero ahí quedó en deuda. Las malas campañas en Copa Libertadores y las llaves perdidas en Copa Sudamericana terminaron condenando al estratega a un fracaso por el que ahora, a la distancia, culpa a la dirigencia.

Y es que en medio de su gran presente en Vélez Sarsfield, con el que es finalista de la Copa de la Liga Argentina, el técnico no olvida al Cacique. De hecho, reveló que uno de los motivos por los que se fue era la poca ambición de Blanco y Negro para competir a nivel continental.

Gustavo Quinteros dispara contra dirigentes de Colo Colo por fracasos continentales

En su paso por Colo Colo, Gustavo Quinteros siempre dejó en claro que quería competir a nivel internacional pero nunca recibió el respaldo total de la dirigencia. El DT pidió refuerzos que no llegaron y se debió conformar con nombres que no estuvieron a la altura.

Gustavo Quinteros criticó a la dirigencia de Colo Colo por los malos resultados a nivel internacional. Foto: Photosport.

En conversación con LUN, el ex entrenador albo abordó este tema y remarcó que fue Blanco y Negro el que condicionó la participación en los torneos continentales. “Si hubiese habido un buen proyecto en Colo Colo, el ánimo de ir a competir internacionalmente y no conformarse con ganar el torneo nacional y la Copa Chile, me hubiese gustado quedarme”, lanzó.

“Pero no hubo ese proyecto y volver a Argentina para mí era la mejor opción porque quería estar con mi familia, ir a Cafferata a ver a mis viejos, a mi hermana y a mis primos”, añadió.

Además el DT explicó por qué decidió dar el salto al fútbol trasandino. “Chile queda cerca de Argentina, pero viajar no es tan fácil. Hubo momentos en que teníamos un día libre y viajaba en la mañana a Buenos Aires y me volvía en la noche a Santiago. Por eso necesitaba ese regreso. Estoy donde quería estar hace tiempo”.

Eso sí, no se olvida del apoyo de los albos. “No tengo dudas del respeto y cariño que me tienen. Me lo demostraron mucho en la calle -incluso hinchas de la Católica donde también fui feliz- y en todas partes donde fui. Nunca voy a olvidar cómo corearon mi nombre una noche los colocolinos en el Monumental. Nunca”.

Gustavo Quinteros saca los trapitos al Sol y deja en claro que fue la dirigencia de Colo Colo la que no lo apoyó para pelear con todo las copas internacionales. El técnico ahora disfruta de un gran momento en Argentina, mientras algunos fanáticos del Cacique todavía lloran su adiós.

¿Fue Blanco y Negro el culpable de los fracasos internacionales de Colo Colo en la era de Gustavo Quinteros? ¿Fue Blanco y Negro el culpable de los fracasos internacionales de Colo Colo en la era de Gustavo Quinteros? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

En su paso por Colo Colo, Gustavo Quinteros logró dirigir un total de 153 partidos oficiales. En ellos consiguió 79 triunfos, 41 empates y 33 derrotas, con 239 goles a favor y 149 en contra.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo, ahora con Jorge Almirón al mando, seguirá luchando por escalar a la cima del Campeonato Nacional. Este sábado 4 de mayo desde las 15:00 horas el Cacique viaja hasta El Salvador para enfrentar a Cobresal.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.