La charla de Gustavo Quinteros antes de los penales que pusieron a su Vélez en la final de Argentina

El ex DT de Colo Colo dejó una arenga que sirvió para quitarles mucha presión a sus pupilos en una tanda decisiva para ir por el título en el fútbol argentino. "No me importa el resultado, ustedes...", tiró el estratego.