Brayan Cortés vivió un momento de terror el miércoles por la noche, cuando fue asaltado violentamente en Calera de Tango: el arquero de Colo Colo cargaba bencina cuando delincuentes lo agredieron y le quitaron su auto, dejando al iquiqueño varado en la calle.

Pese a todo, el portero llegó al Estadio Monumental al día siguiente y entrenó de manera normal, sin ceder ante su misión de retomar el arco colocolino. ¿Y puede jugar este sábado ante Huachipato? El técnico de los albos, Gustavo Quinteros, aclaró qué pasará con los arqueros.

“En estos momentos, como hay más de once jugadores capacitados y que merecen jugar, es bueno ir rotando en algunas posiciones para que todos estén en actividad y motivados, y no tengamos once jugando cuando hay otros que lo están haciendo bien también”, explicó.

“En el caso de los arqueros, cualquiera de los dos que ataje me deja tranquilo y al equipo les da seguridad, más allá de que pueda haber un error. Son serios, dan seguridad, hablan y ordenan”, continuó después el DT, quien utilizó a Cortés en la fecha pasada ante Ñublense.

“Si bien tuvo una situación difícil, Brayan no faltó al entrenamiento. Se acostó tardísimo, vino, entrenó normal y los dos están para jugar. Si en este partido le toca a Fernando De Paul, al siguiente a lo mejor ataja Brayan. Y así, quizás sea uno y uno, o vayan rotando para mantenerlos en actividad”, cerró.

De acuerdo a lo que entrenó durante la jornada, será De Paul el que atajará en el duelo ante los acereros. El golero no defiende el pórtico del Cacique desde la goleada que le propinó América Mineiro en los play-offs de Copa Sudamericana.