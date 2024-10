Además, el reconocido periodista le pegó un palo a Colo Colo por no controlar al King.

Arturo Vidal vive un polémico momento, en el cual enfrenta varias controversias en el mundo del fútbol. Ahora se sumó José “Toño” Prieto, quien hizo una dura crítica al volante de Colo Colo.

El King ya había dado que hablar en la semana anterior por burlarse de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz en un video. Eso derivó en una mediática disputa con Johnny Herrera. En la previa al duelo con Universidad Católica, le sumó los cuestionamientos públicos que hizo a Ricardo Gareca.

Toño Prieto sale a criticar a Arturo Vidal

En una conferencia de prensa, el oriundo de San Joaquín apuntó contra el DT de La Roja por no citar a jugadores de experiencia a las Eliminatorias, apuntando que no hay ninguno mejor que él en su puesto. Esto sacó varias ronchas en el medio, sumando otro conflicto con Rodrigo Goldberg.

“Con Vidal y los dorados en cancha La Roja quedó eliminada de dos mundiales, por lo tanto no son la solución. Vidal ya no es un futbolista de élite. Lo fue, no se juega con el currículum que es impresionante, se juega con rendimiento actual. Sus números, nivel de juego y condición física lo muestran como un jugador en declive”, aseguró Toño Prieto en su editorial en Cooperativa Deportes.

Arturo Vidal vive varias polémicas. Imagen: Photosport.

El Premio Nacional de Periodismo Deportivo en el 2023 no se detuvo ahí, ya que también indicó que el futbolista ofendió a sus compañeros de Colo Colo que sí fueron nominados a la selección por Ricardo Gareca

“Le faltó el respeto al seleccionador y a los futbolistas por no estar nominado. Qué dirán sus compañeros (Esteban) Pavez, (Lucas) Cepeda y (Brayan) Cortés del ninguneo a la nómina. Vidal habla y habla, puede clasificar al mundial de streaming, eso es seguro“, señaló el periodista.

Por último, Toño Prieto cuestionó el rol de los Albos en todas las polémicas de Arturo Vidal. “Va pasando límites y en Colo Colo parece que nadie se los pondrá, nadie se atreve. Mal, horrible lo de Vidal”, cerró el comentarista.