El King salió al cruce tras la fuerte crítica que realizó el ex dirigente y jugador del Romántico Viajero.

Un nuevo enemigo se sumó a la lista de Arturo Vidal. Esto luego de los dichos de Rodrigo Goldberg contra el jugador de Colo Colo por sus dichos sobre la nómina de Ricardo Gareca.

El “Polaco” no se guardó nada y despedazó la actitud del Bicampeón de América. “Ese espíritu mesiánico que él está por sobre de todo, él es prácticamente un dios, que cómo es posible que no esté. De verdad es sicológicamente preocupante”, apuntó en Radio Cooperativa.

Si hasta Goldberg sacó a relucir el accidente que protagonizó Vidal en plena Copa América.

“Puedes decir lo que quieras, pero no importa porque gané esto. Un tipo que chocó ebrio una Ferrari y le dijo ‘te vai a cagar al país’ al carabinero. Entonces cuando tenemos como sociedad ese tipo de comportamiento, de avalar cualquier cosa con tal del triunfo, estamos en un problema”, lamentó dejando en claro que por sus dichos Vidal está muy lejos de ser un líder positivo en la selección.

La respuesta de Arturo Vidal contra Rodrigo Goldberg

Pero la réplica del King no tardó en llegar. En plena transmisión de Carlos Palacios por Tiktok, se tomó unos segundos para repasar al ex delantero y dirigente de la U. Pero no fue cualquier respuesta, sino que profundizó en uno de los peores momentos que vivió el archirrival y que fue justamente por culpa del “Polaco”.

“¿Qué pasa gente? Cómo se llama el periodista ese Goldberg… Díganle al muerto ese que quiso ser presidente de la U y casi lo descendió… y quiere hablar de mí, jaja”, disparó Vidal en vivo y en directo.

Esto provocó las risas de sus compañeros albos. “Se cree vivo ese”, se alcanzó a escuchar en la transmisión de la Joya. Momento que se dio justo antes de salir al arengado en el Estadio Monumental en la previa al duelo contra la UC.