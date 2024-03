Jordhy Thompson busca su renacer en el fútbol luego de los días más oscuros de su vida. El extremo, que pasara por la cárcel tras ser acusado de femicidio frustrado contra su expareja, intenta salir a flote en Europa.

Con la camiseta del Orenburg de Rusia, el jugador está tratando de darle un giro a su vida, pero no olvida todo lo que ha pasado. De hecho, en las últimas horas rompió su silencio para hablar de lo ocurrido. Y entre eso, pedirle perdón a Colo Colo.

El Cacique lo respaldó en la primera acusación en su contra y le permitió volver a jugar, pero luego nuevamente agredió a su entonces pareja. Esto derivó en que fuera detenido, pasara por la cárcel y mantenga una causa pendiente en nuestro país. Así, le falló a la confianza que depositó el club que lo formó.

Jordhy Thompson se arrepiente de fallarle a Colo Colo

Jordhy Thompson se fue del país en silencio y evitando de cualquier forma hablar sobre su detención por femicidio frustrado. El extremo sabe que no estuvo bien lo que hizo y más luego de haber recibido el respaldo de Colo Colo en el peor momento de su vida.

Pero después de mucho, el jugador decidió hablar. En conversación con Mega Deportes se refirió a lo ocurrido con su expareja y también aprovechó de hablar sobre el Cacique, al que siente que le falló.

Jordhy Thompson recalcó que no estuvo a la altura de la confianza que le dieron en el Monumental. “Colo Colo siempre me dio las oportunidades, por inmadurez mía no pude aprovechar las que me dio el club”.

El extremo no se quedó ahí y recalcó que está arrepentido de lo hecho, pidiéndole perdón al Cacique. “Obviamente les debo una disculpa por todo lo que pasó”.

Finalmente insistió en que quedó con una deuda pendiente. “Me hubiese encantado poder demostrarle al hincha de Colo Colo que lo que mostré en tan poco tiempo, pudo haber sido mucho más”.

Jordhy Thompson por ahora se enfoca en lo que será la temporada junto al Orenburg. El extremo espera que su vida ahora sea sólo el fútbol después de la época más oscura de su vida.

¿Cuáles fueron los números de Jordhy Thompson en Colo Colo?

Desde su debut a su salida de Colo Colo, Jordhy Thompson logró disputar un total de 32 partidos oficiales. En ellos marcó seis goles, dio dos asistencias y llegó a los 1.415 minutos dentro de la cancha.

