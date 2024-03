Jordhy Thompson vivió un 2023 que nunca olvidará. Se afianzó en el fútbol profesional como titular en Colo Colo, pero hizo más noticias fuera de la cancha luego de terminar preso al ser acusado de femicidio frustrado por su ex pareja, Camila Sepúlveda.

Investigación que aún se lleva a cabo en Chile. Y mientras la justicia determina lo ocurrido, consiguió un permiso para salir al extranjero e ir a jugar al Orenburg de Rusia. Desde ese país le concedió una entrevista a Megadeportes de Meganoticias, en la que aseguró estar en un buen momento personal.

“Me sirvió mucho salir de Chile, la pasé mal allá. Pero todo lo malo lo dejé atrás, pude enfocarme acá en estar bien yo, en estar tranquilo”, comenzó señalando el ex jugador del Cacique. “Orenburg me abrió las puertas en el momento en que estuve mal”, agradeció a su club.

Su paso por la cárcel: visita de dos jugadores de Colo Colo

Jordhy Thompson alcanzó a estar nueve días en prisión preventiva luego de la denuncia hecha por su ex pareja, situación que describió en la entrevista concedida.

“Fue duro por lo que pasé”, comenzó señalando. Luego comentó que de Colo Colo recibió el apoyo de dos jugadores del plantel. “Sólo me fueron a ver dos amigos cuando estuve ahí (en la cárcel): Damián Pizarro y Alan Saldivia, además de mi representante y mi familia”, indicó el joven deportista.

Asegura que eso le sirvió para entender que “ahí es donde uno se da cuenta los que están cuando uno está mal”, entendiendo eso sí que “obviamente es entendible toda la gente que me criticó”.

Agradecido de Colo Colo

Jordhy Thompson manifestó que está muy agradecido por todo el apoyo que le dio Colo Colo en su momento. “Colo Colo siempre me dio las oportunidades, por inmadurez mía no pude aprovechar las que me dio el club”, sostuvo.

También aseguró que lamenta no haber podido ser más importante para la hinchada del Cacique. “Obviamente les debo una disculpa por todo lo que pasó. Me hubiese encantado poder demostrarle al hincha de Colo Colo que lo que mostré en tan poco tiempo, pudo haber sido mucho más”, cerró.

Presente y futuro de Thompson

Thompson se encuentra a préstamo en el Orenburg de Rusia, elenco con el que ya disputó dos encuentros en la liga de ese país.

Eso sí el jugador debe regresar a Chile antes del 18 de julio, según dispuso la justicia chilena para dejarlo salir del país

La defensa de la víctima asegura que al momento en que se concrete el retorno del jugador a suelo nacional, solicitarán la revisión de las medidas cautelares para el futbolista.