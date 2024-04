Polémica Monumental: "Si le van a pegar una mano de gato como al Nacional, no tiene sentido"

Una de las ideas que ronda en la cabeza de los hinchas de Colo Colo es la remodelación del estadio Monumental, luego de que el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, encendió la ilusión del pueblo albo.

Un debata que ha estado inmerso en la previa de las elecciones para presidente de la concesionaria Blanco y Negro, pero que divide en la opinión a los fanáticos por la factibilidad.

Independiente de la racha negativa del equipo de Jorge Almirón, que suma tres partidos sin ganar, la remodelación del reducto y un futuro nuevo nombre, está latente en la Ruca.

Por lo mismo, Patricio Yáñez, histórico jugador albo y comentarista deportivo, golpea la mesa por el proyecto, donde pide que no jueguen con el hincha para que sea algo serio y no una situación política.

Que sea una reparación Monumental

Para el comentarista de Deportes en Agricultura, los hinchas deben entender que esto lleva tiempo y también hay que abrir la puerta al cambio de nombre, por lo mismo pide que los directivos apuesten todo por modernizar completamente el Monumental.

“Es una cirugía mayor, un par de años. Católica con su nuevo estadio ha estado todo este tiempo. Colo Colo se tiene que quedar con la parte inferior, lo que está metido en el hoyo. El resto es hacer una segunda bandeja, hacer accesos, vestuarios nuevos, subterráneos como los de los estadios modernos, no como ahora que los visitantes están al lado de la barra, que los dirigentes no se mezclen con los barritas. Si le van a pegar una mano de gato como al Nacional, no tiene ningún sentido”, comentó.

“Si vas a cambiar de asientos para acolchonar, mejor no hagan nada. Tienen que volar Rapa Nui, sacar todos esos techos y hacer un estadio moderno. Se que vale lucas, pero Colo Colo es un grande y puede levantar ese espacio. El llamado al hincha es que entiendo que viene con apellido, no es gratis, estadio Monumental tanto, que los tienen todos los clubes importantes en el mundo. Se que hay una disputa, que los hinchas no lo quieren. Eso en estos tiempos si quiere llegar, estacionamientos cómodo, seguras, dos bandejas de nivel, es una necesidad urgente”, explicó.

Una advertencia por el Monumental

Si bien la discusión se ha dado por la politica y la presidencia de Blanco y Negro, Yañez asegura que no se puede jugar con los sentimientos de la gente, porque se la van a cobrar más adelante si esto llega a ser una mentira.

“Si cree la gente de Blanco y Negro que el hincha es tonto, si es una maniobra se la van a cobrar. Ya tiraron fuegos artificiales y el hincha exige. No creo que sean mentirosos, creo en las personas, no creo que estén mintiéndole a Colo Colo y a sus hinchas. Me cuesta creer posiciones de que le están metiendo el dedo en la boca para mentir de esa forma, espero que la próxima cuestión en serio sea con una maqueta y con el apellido que pueda tener”, finalizó.

¿Cuándo cumple 100 años Colo Colo?

Los 100 años o el centenario de Colo Colo será el 19 de abril del año 2025. En esa fecha se conmemorará la fundación del Club Social y Deportivo Colo Colo, uno de los pocos clubes en Chile que ha llegado a

