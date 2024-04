Colo Colo tuvo un fin de semana movido que comenzó con la elección de Aníbal Mosa como presidente de Blanco y Negro y terminó con la victoria frente a Unión La Calera en el Campeonato Nacional. Por eso, tras el encuentro contra los cementeros, los jugadores se refirieron a lo sucedido en los últimos días.

Carlos Palacios fue uno de los que abordó la elección de Mosa y dejó un mensaje al empresario. “Cuando salió electo presidente se acercó a conversar con el plantel en el camarín. Le deseamos lo mejor. Esperamos que le vaya bien y que haga lo mejor para Colo Colo, que es lo que todos queremos”, contó.

Esteban Pavez, capitán del cuadro albo, también habló sobre el tercer periodo de Mosa al mando de Colo Colo. “Con Aníbal he pasado de todo, se lo he dicho en su cara. Tuvimos discusiones. Cosas buenas, lindas, feas, de todo un poco”, partió diciendo el mediocampista.

Pese a todo, le envió los mejores deseos al nuevo presidente de Blanco y Negro, además de enviarle un palito a Alfredo Stöhwing. “Me pone contento porque es muy cercano al jugador y nos hace sentir apoyados en todo momento. Para bien o para mal estar cerca de los dirigentes es importante”, dijo Pavez.

Aníbal Mosa destronó a Alfredo Stöhwing en Blanco y Negro | Photosport

“Con él las cosas se pueden solucionar más rápido, no hay que ir al directorio como pasa siempre. Eso a veces molesta porque a veces necesito una respuesta clara para mis compañeros. Con Aníbal se puede tener un sí o un no de una vez, no hay que esperar una o dos semanas. Eso es importante para nosotros”, sumó.

“También estoy contento porque Daniel (Morón) siga (como gerente deportivo). Es un ídolo y una persona que le toma mucho cariño en el día a día porque es muy cercano. Sabemos que ama el club y ojalá que siempre tengamos personas así”, cerró el capitán colocolino.

