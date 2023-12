Colo Colo se quedó sin chance de pelear el título tras perder contra Unión Española en el estadio Monumental. La guinda de la torta de un año muy turbulento en el Cacique, que pagó caro no haberle pegado el palo con los refuerzos.

De hecho terminó con muchos jugadores formados en casa, pero que les falta todavía experiencia para instancias decisivas. “En estos momentos hubiese sido mucho más importante tener más jugadores con experiencia”, manifestó Gustavo Quinteros tras el partido contra Unión Española.

Refuerzos no fueron ni citados en Colo Colo

Contra los hispanos no estuvieron ni en la banca cinco jugadores que llegaron a reforzar la zaga a comienzo de temporada: Ramiro González, Matías De los Santos, Matías Moya, Fabián Castillo y Darío Lezcano. Una muestra del error en la conformación del plantel.

Esto fue analizado por Jaime Vera, ex campeón con Colo Colo como jugador y como ayudante técnico de Jaime Pizarro el 2002, en la quiebra.

“Si no ganas de local, obviamente que no te mereces salir campeón. Y al colocolino le gusta salir campeón, no solo ir a la Copa Libertadores”, comenzó señalando el Pillo a Redgol.

Luego agregó que “hay que sentarse y ver qué es lo que pretendes para el próximo año, que no ocurran los errores de este año, que los refuerzos sean de mayor jerarquía”.

Finalmente le envía un mensaje de alerta para el futuro de Colo Colo. “Los clubes grandes tienen que estar siempre peleando el campeonato”, comentó el Pillo Vera.

Los desafíos para Colo Colo el 2024

Colo Colo jugará la Copa Libertadores el 2024, aunque lo más seguro es que sea en la fase previa. De esta manera debe superar dos llaves para meterse en la la zona de grupos, como aconteció en los últimos dos años.

El problema es que para el fútbol chileno ese es un obstáculo difícil de conseguir, pues fue Palestino el elenco nacional que consiguió esa gracia por última vez el 2019. En caso de conseguirlo, cae en el bombo 4, por lo que debe jugar contra equipos más complicados que los últimos años.