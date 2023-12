Gustavo Quinteros no recurrió a los eufemismos y reconoció que Colo Colo jugó muy mal ante Unión Española, donde una derrota los dejó fuera de la pelea por el título del Campeonato Nacional. El DT asumió responsabilidad y confesó que quedó preocupado luego de lo que mostró el equipo.

“Fue un partido que necesitábamos jugar a nuestro mejor nivel y hemos jugado muy por debajo de eso. Individualmente y colectivamente no tuvimos el fútbol que usualmente generamos. En el primer tiempo tuvimos dos situaciones, que fueron generadas con buen fútbol, pero fue demasiado poco”, comenzó.

“Más allá de que el rival no hizo mucho, defendimos mal y ofensivamente nos equivocamos mucho en los pases y no pudimos generar situaciones claras, sobre todo en el segundo tiempo”, analizó el técnico, quien además comentó el ánimo del equipo tras la derrota.

“Tenemos un vestuario muy caído. No jugamos para nada bien, salvo partes del primer tiempo en que nos alcanzó para generar un par de situaciones. Después fue todo muy forzado. Tenemos que levantarnos de este duro golpe porque estamos caídos y en un momento muy complicado, teníamos todas las esperanzas y la ilusión”, continuó.

“Todavía hay chances del Chile 2, pero estamos más lejos. No esperábamos esto. Jugamos mal, muy por debajo de lo que podemos dar. No nos alcanzó ni para empatar. Debemos trabajar estos días para ganar el último partido y la Copa Chile, para reemplazar a los jugadores expulsados para ambos”, comentó.

Quinteros y la fatal derrota de Colo Colo: “El responsable soy yo”

Gustavo Quinteros además fue consultado sobre la falta de jerarquía del equipo en momentos definitorios, como pasó en Copa Libertadores y ante América Mineiro en Copa Sudamericana. El DT apuntó a la cantidad de juveniles con la que se enfrentaron dichas instancias, aunque asumió su responsabilidad.

“Hoy terminaron jugando cinco jugadores juveniles. En Copa Libertadores pasó algo similar. Pero creo que en el futuro tendrán mucha más experiencia y más temple para encarar estos partidos. No responsabilizo a los chicos, sí en estos momentos hubiese sido mucho más importante tener más jugadores con experiencia”, comentó el entrenador del Cacique.

“Pero el funcionamiento no estuvo acorde al nivel del partido y la situación. Y el responsable soy yo. Trabajamos muy bien en estos días, pero no lo pudimos plasmar en el campo. Uno se siente decepcionado, pero el futbol es así. Veníamos ganando y alcanzando a los de arriba, hoy nos tocó perder. A veces no juegas como tienes que jugar y pierdes. Hoy nos pasó”, siguió.

“El funcionamiento no lo encontramos, salvo pocas situaciones en el primer tiempo, que pudimos generar por los costados y llegar, tratando de asistir en el área. Pero no encontramos el funcionamiento para ganarle a un equipo bien parado. Individualmente tampoco ganamos duelos, en lo ofensivo y lo defensivo. Me preocupa mucho la actuación del equipo”, concluyó.

Para cerrar el torneo, Colo Colo enfrentará al descendido Curicó Unido el viernes 8 de diciembre. Para quedarse con el Chile 2, que ahora tiene Huachipato, el Cacique debe golear a Curicó. Los albos tienen 51 puntos y los acereros 54, y la diferencia de gol es de +15 para el Cacique y +16 para Huachipato.

