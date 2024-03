No dejar de llamar la atención que, con tal de llamar la atención y generar discursos de odio en redes sociales, en Argentina aparezcan periodistas deportivos que públicamente se burlen de Colo Colo y de sus hinchas.

Ya se conoce el caso de Pablo Carrozza, y durante este año, se sumó a esta lamentable tendencia Lucas Schmidt, comunicador que tiene más de 10 mil seguidores en Instagram y menos de mil en X, plataforma donde destila su desprecio hacia el Cacique.

Prueba de ello la dio tras la clasificación de Colo Colo a la tercera fase de Copa Libertadores, donde dejó en el camino al líder del fútbol argentino, Godoy Cruz, una afrenta difícil de digerir para este periodista, quien no dudó en descalificar al club y sus seguidores.

“Felicidad a Colo Colo (Corro Corro), campeón de la Copa Libertadores en la edición 2024… Ah no, pará, recién clasificó, y ¿por qué festejan tanto muchachos?”, afirmó Schmidt, quien luego agrega que “le ganaron solamente a un equipo menor de Argentina como Godoy Cruz, son tan chiquititos, que no existen“.

El constante odio de periodista argentino a Colo Colo

Pero no es la primera vez que este personaje quiere hacerse notar a costa de los hinchas albos, pues a comienzos de año, cuando surge el nombre de Jorge Almirón para dirigir al equipo, atacó al decir “¡Qué va a ser el equipo más grande de Chile! Del 91 no gana una Libertadores. Pero dejá… No existe“.

Después, tras la masiva respuesta de los fanáticos de Colo Colo, Schmidt volvió a la carga al asegurar que su odio “no es con todo Chile, es con los hinchas de Colo Colo. Y sobre todo después de que se han expresado con muchísima violencia hacia mi persona. Tienen gordofobia“.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

Tras su clasificación a tercera fase de Copa Libertadores, Colo Colo se vuelve a enfocar en el Campeonato Nacional 2024, cuando este domingo 3 de marzo reciban en el Estadio Monumental al campeón Huachipato, desde las seis de la tarde.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.