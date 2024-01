El periodista argentino, Lucas Schmidt, volvió a la carga contra Colo Colo tras su ninguneo al Cacique y recibir la respuesta de los hinchas albos en las redes sociales. El contragolpe del comunicador llegó en la cuenta de TikTok.

Schmidt había reaccionado a la llegada del ex DT de Boca Juniors a Colo Colo, manifestando que el Cacique no es un equipo grande, que “no existe” y que Jorge Almirón desaparecerá como entrenador por si llegada a los albos.

En su nueva ofensiva contra Colo Colo y los hinchas del Cacique trata de explicar sus anteriores declaraciones y refuerza las polémicas palabras.

“Un equipo que ganó seis Libertadores como Boca, contra Colo Colo, el úico equipo que ganó esta competencia en Chile, que tiene una, no tiene comparación… Acá muchos equipos en la Argentina han ganado la Copa Libertadores de América. Y es por eso que al fútbol chileno lo miramos como inferior”, dijo Schmidt.

Agregó: “obvio que nos duelen las dos finales que nos ganaron a nivel selección, que hicieron que Lionel Messi terminara renunciando justamente en su momento al seleccionado argentino”.

Reitera que Colo Colo “no existe”

“Hay una pica, obvio, pero para nosotros Chile no es un clásico. Sí nos duele que nos gane, pero no estoy en contra de Chile, sino que opino y lo que pienso, opino y siento lo digo, porque en mi país la opinión propia se valora porque estamos en democracia. Y para mí Colo Colo no existe y Jorge Almirón va a desaparecer del mapa a nivel futbolístico”, complementó el trasandino.

Lucas Schmidt añade que “y no es con todo Chile, es con los hinchas de Colo Colo. Y sobre todo después de que se han expresado con muchísima violencia hacia mi persona. Tienen gordofobia, ven un tipo con in par de kilos excedido en el peso y lo tratan como un enfermo y es lamentable. Estamos en el año 2024, donde la cabeza y el pensar debería estar un poco más expandido. A mí no me ofenden, yo la piel la tengo bien curtida”.

Lucas Schmidt sentencia que “yo estoy fumándome un habano, tomándome un trago y riéndome y disfrutando. Si a ustedes les duele que les digan que no existen, bueno… para mí no existen. Y siempre que me hablen con respeto van a encontrar una devolución. Van a encontrar un ida y vuelta. Ahora, si me faltan el respeto, no. Ustedes pueden decir lo que quieran futbolísticamente, no hay problema. Yo no me meto con la parte cultural de ustedes. Entiendan el juego, juguemos”.

