La importante cantidad de incidentes que protagonizaron los hinchas de Colo Colo antes, durante, y después del encuentro ante Godoy Cruz, por Copa Libertadores provocaron reacciones de indignación y, hasta de racismo, en Argentina.

Quizás quien tuvo las palabras más virulentas contra los seguidores albos que acompañaron al equipo en Mendoza fue Pablo Carrozza, el polémico periodista deportivo que a través de su cuenta en X, donde ya tuvo un encontrón con el Cacique, destiló su odio.

“Es la primera vez en mi vida que veo a la policía maltratar a la hinchada local y tirarle la alfombra a los visitantes. ¿Cómo hizo la barra de Colo Colo para entrar toda esa pirotecnia? Vas a Santiago y te pegan hasta en la aduana. Vienen ellos y hacen lo que quieren”, partió su desahogo el comunicador.

Pero el tono fue al alza y Carrozza prosiguió su descargo al afirmar que “el gobierno de Mendoza le entregó la ciudad a un grupo de chilenos que vino a nuestro país a cometer todo tipo de delitos. Violaron a una piba, golpearon a periodistas, dejaron inconsciente a un flaco, saquearon comercios y provocaron destrozos. Colo Colo, me das mucho asco“.

¿Por qué el ataque de Carrozza a hinchas de Colo Colo?

No conforme con lo anterior, hizo un llamado a las barras del fútbol argentino al decir que “no puede volver a poner un pie en nuestro país. No sé contra qué equipo va a jugar, ni cuándo, ni dónde. Y no se trata de avalar la violencia, si no de hacerles entender amablemente, que lo que hicieron no se hace“.

Y para cerrar, Carrozza detalló que “vecinos de Mendoza echan de los comercios a chilenos con indumentaria de Colo Colo. No los dejan sentarse en los bares, ni ingresar a locales de ropa. No los quieren en la ciudad, luego del desastre que hicieron en las últimas 48 horas. El gobierno provincial es responsable”.

¿Quién es este personaje?

Pablo Carrozza es un periodista deportivo argentino de 39 años, nacido en Buenos Aires. Más allá de destacar por su buen trabajo, el comunicador es conocido por sus ácidos comentarios y grandes polémicas, sobre todo en redes sociales.

