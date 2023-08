Peluca Falcón anticipa el Superclásico con público local: "Me gusta que me puteen un poco"

El Peluca Falcón cuenta los días para un nuevo Superclásico en la defensa de Colo Colo. Por la fecha 23 del Campeonato Nacional, el Cacique será visita de Universidad de Chile en el estadio Santa Laura. Un partido que podría marcar la suerte de Mauricio Pellegrino en la dirección técnica de los azules.

“Deben ser siete u ocho clásicos que me toca jugar. Como digo siempre, estos partidos son muy importantes. Uno queda en la historia de los clubes por ganar campeonatos, pero también por ganar clásicos. Por jugarlos como se tienen que jugar. Es una semana muy linda para nosotros. No me ha tocado perder aún, esperamos que siga así”, dijo el uruguayo en una entrevista con la radio Cooperativa. Y le sacó brillo a su invicto ante el Bulla.

Ante eso, el periodista Rodrigo Gómez le consultó un tema que parece ser evidente en vista del mal momento que vive el Romántico Viajero. “Es difícil pensar que no son los favoritos”, aseguró el reportero. “¿A qué te refieres?”, le preguntó Falcón. “Para el partido con la U, ellos han tenido un bajón importante”, retrucó en alusión a los seis encuentros sin victorias.

“Clásicos son clásicos, lo veníamos comentando. No se les han dado los resultados últimamente y a nosotros sí, pero en esos partidos puede pasar cualquier cosa. Se juegan al 100, ellos se van a jugar la vida en cada pelota igual que nosotros. Va a ser una guerra, espero que salga un buen fútbol”, anticipó el zaguero central de 26 años.

Peluca Falcón adelanta el Superclásico ante la U: “Me encantan esta clase de partidos”

El Peluca Falcón sabe que los hinchas rivales suelen tenerlo entre sus apuntados favoritos para insultar. Debe convivir con eso. Y hasta lo disfruta un poco, según la respuesta que entregó a Al Aire Libre en Cooperativa respecto del Superclásico 194, que sólo tendrá hinchas del local en las tribunas de Santa Laura.

“En la semana se transmite no sólo en el mismo club. También en la calle, cuando sales al mall, a comer. “El sábado se gana, Peluca”. Es una energía diferente: te lo marcan tanto, hacen tanto énfasis que la gente lo vive como tal. Lindo. Me encantan esta clase de partidos”, remarcó el ex jugador de Rentistas y de Nacional de Montevideo. Una muestra del sabor especial que tiene este duelo.

Falcón añadió que “lástima que se va a jugar con público local. Pero me gusta que me puteen un poco igual, que la mística esa del fútbol no se pierda nunca. Creo que va a ser un buen partido”. La declaración del disfrute que le produce al charrúa generar anticuerpos en los fanáticos rivales.

¿Cuándo se juega el Superclásico 194 del fútbol chileno?

El Superclásico del Campeonato Nacional fue programado para el 2 de septiembre, a las 15.00 horas. Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en el estadio Santa Laura, donde se jugará sin público visitante.

¿Hace cuánto que la U no la gana a Colo Colo?

Fue en el 5 de mayo de 2013 la última vez que Universidad de Chile ganó el Superclásico. El equipo de Darío Franco se impuso por 3-2 en el Estadio Nacional. ¿Los goles? Un doblete de Juan Ignacio Duma y otro tanto de Charles Aránguiz. Los descuentos albos fueron obra de José Pedro Fuenzalida y Carlos Muñoz.