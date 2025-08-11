Es tendencia:
Nuevo refuerzo de la U de Chile revela qué motivó su llegada y retrata sus primeros días en el país

El jugador acaba de sumarse a los azules y se sinceró sobre sus primeros días en la escuadra.

Por Andrea Petersen

Sebastián Rodríguez se sumó a U de Chile esta temporada como refuerzo.
Hace una semana Universidad de Chile anunció al uruguayo Sebastián Rodríguez como el gran refuerzo de esta temporada y quien ya debutó en cancha en el triunfo de los azules contra Unión Española por una nueva fecha del Campeonato Nacional.

En conversación con AS, el jugador de 32 años con pasado en clubes como Alianza Lima, Peñarol, Emelec, Nacional y Tiburones Rojos, reveló detalles de su llegada a Chile y que le ha parecido sus primeros días en el país.

La llegada de Sebastián Rodríguez a la U

En conversación con el medio, el mediocampista comentó que su familia llegó recientemente a Chile. “Así que feliz y tranquilo por ese lado”.

Agregando que han sido días muy positivos y se encontró con un gran plantel. “Me han tratado muy bien. Me habían hablado de que había un lindo grupo, algo que a veces es difícil en los equipos grandes, pero acá lo comprobé. Para los pocos días que llevo se han mostrado muy predispuestos a ayudarme y adaptarme lo más rápido posible”.

Asimismo señala que el nivel de la liga local fue una de sus motivaciones para fichar con los azules. “Sé que es un fútbol muy competitivo. Después, cuando te llama un equipo tan grande, uno no duda. Es un fútbol muy dinámico y muy técnico, como el jugador chileno. Intentaré adaptarme lo más rápido posible”.

El jugador añade que era verdad que la U sí mostró interés en su fichaje en mercados anteriores. “Le agradezco a un club tan grande como la U, que ya me había seguido en otro mercado de pases. Como es el fútbol, por diferentes motivos, no se dio, pero ahora sí. Todo pasa por algo y en su debido momento. Ahora hay que aprovecharlo al máximo y devolverle la confianza al club”.

