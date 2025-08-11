Uno de los jugadores que ha tomado protagonismo en Universidad de Chile es Lucas Assadi, quien ahora es titular indiscutido en el cuadro que lidera el técnico Gustavo Álvarez.

En la última goleada, el volante formado en el Centro Deportivo Azul se lució con un gol y dos asistencia, siendo la figura en la goleada por 4-1 ante Unión Española.

Pero hay una situación que desde ahora complica en Universidad de Chile y enciende la alarma, que tiene que ver netamente con una celebración de Assadi en sus goles.

Una que le costó una tarjeta amarilla ante los hispanos en el Estadio Nacional, lo que temen que se pueda repetir en próximos partidos, lo que mantiene alerta a la U.

Lucas Assadi y su celebración como ninja en U de Chile. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

ver también El jugador de U de Chile que es fijo para la selección chilena: “Córdova lo tiene considerado”

Le pasan la cuenta a Assadi

Fue el árbitro Diego Flores el que detalló la tarjeta amarilla que le mostró a Lucas Assadi, una vez que convirtió el tercer gol de Universidad de Chile contra la Unión Española.

Publicidad

Publicidad

En el informe del juez se puede apreciar la amonestación en el minuto 79 del encuentro, donde el hombre de negro puso la explicación: “Ser culpable de conducta antideportiva”.

Esto tiene que ver con la celebración estilo “ninja” que ha popularizado Lucas Assadi cada vez que convierte un gol con Universidad de Chile, pero donde por primera vez le costó una tarjeta.

En la explicación argumentan que fue por demorar, ya que primer fue a celebrar al sector de Andes del Estadio Nacional, para luego correr hasta el otro lado por la fotografía.

Publicidad

Publicidad

Pese a esto, en la U miran atentos lo que puede pasar en las próximas celebraciones, para ver la mano que se viene de acá en adelante con los árbitros.