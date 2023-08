Los reclamos de Maximiliano Falcón en contra de los árbitros marcaron la final regional de la Copa Chile. Tras ser amonestado tanto en la ida como en la vuelta de la llave de Colo Colo y Universidad Católica, Peluca estalló y acusó que los jueces tenían un criterio distinto con él.

Ahora el uruguayo tiene justicia. El Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó borrarle la tarjeta amarilla que Francisco Gilabert le había puesto por una supuesta falta a Fernando Zampedri en la ida. El órgano falló este martes 22 de agosto a favor del defensa albo.

“Por eso es mi calentura: no puedo estar cerca de la jugada, ya no puedo marcar un rival. La vez pasada Gilabert me puso amarilla sin haber tocado a un jugador”, había sido la protesta de Peluca. Su entrenador, Gustavo Quinteros, lo respaldó: “Tiene un poco de razón. No fue foul a Zampedri y le sacaron amarilla”.

Con esto, Falcón bajó de tres a dos amarillas en la Copa Chile. Antes, el defensa fue amonestado a los 70′ de la semifinal con Palestino. Eso se suma a la cartulina que le puso José Cabero por encarar a Alexander Aravena en la vuelta con Universidad Católica.

¿Cuántas amarillas ha recibido Maximiliano Falcón esta temporada?

Maximiliano Falcón acumula un total de 10 tarjetas amarillas en la temporada 2023 de Colo Colo: cuatro en el Campeonato Nacional, tres en Copa Libertadores, dos en Copa Chile (se le eliminó una) y una en la Supercopa. Además suma dos expulsiones.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Producto de las lluvias, Colo Colo no tendrá acción este fin de semana: debía enfrentar este domingo 27 de agosto a Magallanes por la fecha 22 del Campeonato Nacional, pero el duelo debió suspenderse por el Estado de Catástrofe en la Región de O’Higgins.