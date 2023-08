Maximiliano Falcón sumó un aliado luego de acusar a los árbitros chilenos por un trato distinto hacia él. Después de ganarle a Universidad Católica en la Copa Chile, el defensa de Colo Colo acusó que le “ponen tarjeta amarilla por todo” y ahora Jorge Valdivia salió en su defensa.

En ESPN F90, el exfutbolista compartió la teoría de Falcón. “Uno podrá decir que es un jugador conflictivo, que tuvo problemas con Gustavo Quinteros, que se le arranca la cadena fácilmente, pero eso lo dejo de lado y apunto a la persecución de muchos árbitros”, comentó.

El Mago usó de ejemplo el partido de ida entre albos y cruzados. “Ni tocó a Zampedri y le pusieron amarilla. Le he visto varios partidos en donde se acerca a hablarle al árbitro y le ponen amarilla. Yo lo viví, me acercaba y me sacaban tarjeta”, agregó.

“Dejen tranquilo al pobre Peluca. De que hay una persecución contra él, sí la hay. No es normal. Ante Coquimbo Unido le pusieron amarilla por nada, no puede ser que uno se acerque a hablar y te pongan amarilla sólo por hablar”, condenó el Mago.

¿Cuántas amarillas ha recibido Maximiliano Falcón esta temporada?

Maximiliano Falcón acumula un total de 11 tarjetas amarillas en la temporada 2023 de Colo Colo: cuatro en el Campeonato Nacional, tres en Copa Chile, tres en Copa Libertadores y una en la Supercopa. Además suma dos expulsiones.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo deja atrás la Copa Chile y ahora pone la mira en el Campeonato Nacional. El Cacique se enfrenta este domingo 27 de agosto a Magallanes por la fecha 22 del torneo.