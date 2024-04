Patricio Yáñez suele decir las cosas con poco filtro y así lo hizo con los problemas físicos que marginaron a Carlos Palacios del último partido de Colo Colo. El Cacique cayó por 2-0 ante Cobreloa en la 8° fecha del Campeonato Nacional 2024 y alcanzó dos derrotas consecutivas en aquel certamen.

Y son tres si se considera la caída ante Fluminense por la segunda jornada del Grupo A de la Copa Libertadores. Pero hubo una razón de alivio para Jorge Almirón, quien podrá tener a la Joya disponible para el clásico ante Universidad Católica.

Pero todavía hay dudas en torno al real estado de Palacios. Así lo expresó el Pato en el espacio matinal de Deportes en Agricultura. “Debería haber un parte médico. Los doctores que son los capos evacuan informes, pero hay alguien que no quiere informarlo. Y es por saber no más”, aseguró Yáñez. Como si hubiera algún gato encerrado.

“No hay informes médicos. No me cuesta llamar a uno y preguntar. Pero no quiero preguntar porque no corresponde. Debiera haber un comunicado. No sé qué tiene. Te juro por dios”, agregó el atacante devenido en comentarista. Estaba acompañado en el panel por Matías Fuenzalida y Cristián Alvarado.

Pato Yáñez sugiere que Carlos Palacios fue baja en Colo Colo por un partido de vóley

Patricio Yáñez pretende que alguien le aclare qué ocurrió realmente con Carlos Palacios y su ausencia en Colo Colo. “Me han hablado que tiene una fractura, me han dicho que se le cayó el jabón, lo fue a recoger y se dobló la mano”, dijo en la primera edición del citado programa.

“Que jugando vóley. Me han dicho tanta tontera. Todos los equipos en el mundo te dan un informe de las lesiones”, reclamó el campeón de América y bicampeón nacional con el Cacique. Más allá de las incertezas en torno al volante ofensivo de 23 años, el “7” estará ante los Cruzados en un lugar que conoce muy bien: el estadio Santa Laura, donde maravilló al Inter de Porto Alegre con la camiseta de la Unión Española.

Además, el Pato Yáñez se la jugó por Alan Saldivia como reemplazante del Torta Opazo en otro de los ajustes tácticos que debe zanjar Almirón. El partido se disputará el sábado 20 de abril a las 17:30 horas, según el horario de Chile continental.

Así van la UC y Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad Católica le sacó dos puntos de ventaja a Colo Colo al cabo de ocho jornadas del Campeonato Nacional 2024. Y así están ambos en la tabla de posiciones.

