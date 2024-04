Luego de que los jugadores de Colo Colo fueron sorprendidos por uno de los auspiciadores del club, donde les regalaron un vehículo a cada miembro del plantel, que varios sacaron la pasión por el mundo tuerca.

Carlos Palacios, quien se recupera para poder volver en el clásico ante Universidad Católica, se mostró feliz con su nueva joyita, donde destacó el gusto que tiene por los autos.

“Es bien tecnológico, muy bonito y cómodo. Nada que decir”, comentó en conversación con el diario Las Últimas Noticias, sobre la camioneta Jetour que recibieron en el estadio Monumental.

“Sí, me gusta. En realidad me gustan los autos, siempre me han gustado, así que de vez en cuando me doy el gusto de tener alguno”, explicó.

Palacios y sus joyas

El atacante de Colo Colo cuenta que ha tenido varios vehículos, tanto en Chile como en el extranjero, donde destaca los que más le han gustado en su colección.

“El primero fue un MG, en el 2019, pero ya no lo tengo, lo vendí. Ahora tengo una camioneta BMW. Igual he tenido más autos, pero no los voy a decir. En Brasil tuve”, explicó.

En cuanto a los colores es variado, donde asegura que es bueno ir cambiando, aunque descarta de plano tener uno azul.

“Sí, pero también me gustan gris, negro, tengo blanco. Hay que ir variando un poco en los colores. El primero que tuve era negro y el otro, blanco, pero me gustan harto los grises”, precisó.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo por ahora se prepara para enfrentar un nuevo clásico en el Campeonato Nacional 2024. Este sábado 20 de abril a las 17:30 horas el Cacique visita a Universidad Católica en el estadio Santa Laura.

