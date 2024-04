Colo Colo vive dos realidades en la temporada 2024. La primera es que en la Copa Libertadores sigue invicto tras cinco partidos. La segunda es el patético rendimiento en el Campeonato Nacional.

En el certamen internacional juegan los titulares, mientras que en el torneo chileno Jorge Almirón está poniendo suplentes, lo que le está pasando la cuenta y una muestra de ello es el 3-0 que le propinó Ñublense en Chillán.

Uno de los comentaristas del medio nacional que siempre está atento a lo que pase con el Cacique es Patricio Yáñez, ex jugador de Colo Colo, quien derechamente está aburrido con las rotaciones del estratega argentino.

La critica del Pato Yáñez

En su palestra de radio Agricultura el ex puntero derecho de la selección chilena analizó las decisiones de Almirón, y le mandó un fuerte mensaje, debido a que no está de acuerdo con las rotaciones.

“Está claro que Almirón no puede repetir este grueso error que es meter a un equipo que no está trabajado, porque si tú me dices que está jugando en paralelo Copa Chile ahí se entiende, se le puede dar un partido, pero se nota que son equipos que no son trabajados. Es un error, se equivocó en dos oportunidades”, dijo el Pato.

En su análisis, además, el comentarista habló del opaco nivel del defensor Emiliano Amor ante Ñublense, quien es alternativa de Maximiliano Falcón si no llega al partido con Fluminense.

“No le ha dado resultados, si los hubiese tenido uno dice adelante, los matices está en sacar a cuatro o cinco jugadores, a los frágiles, los que terminen tocados, pero los que pone no dan el ancho. Yo el sábado miraba lo de Amor y era para decir ‘Falcón recupérate’. Esto no lo puede volver a repetir, dale descanso a 5, no a todos, se vio un equipo sin claridad”, explicó.

Colo Colo va a intentar olvidar el mal resultado del Campeonato Nacional este martes, cuando visite al campeón vigente de la Copa Libertadores en el legendario Maracaná.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Fluminense por la Copa Libertadores?

Colo Colo visita este martes 9 de abril a Fluminense, en partido válido por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, a partir de las 21:00 horas en el estadio Maracaná.

