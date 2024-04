Maxi Falcón hace de todo para no perderse el partido de Colo Colo con Fluminense: "Me sentí..."

Colo Colo sufrió un duro revés el pasado sábado, porque cayó por un inapelable 3-0 ante Ñublense por el Campeonato Nacional, en gran parte porque paró a un equipo suplente.

El entrenador Jorge Almirón decidió guardar a sus mejores elementos para la Copa Libertadores, porque este martes se verá las caras con Fluminense en el estadio Maracaná.

De cara al duelo con los brasileños la gran duda es la presencia de Maximiliano Falcón, quien sufrió una lesión durante el encuentro ante Cerro Porteño en el estadio Monumental, al presentar un hematoma en el pie izquierdo.

La confianza de Peluca

Maxi Falcón no quiere ser la segunda baja en Colo Colo, porque la primera es el puntero izquierdo Lucas Cepeda, quien sufrió una lesión muscular ante Ñublense y no viajó a Río de Janeiro.

Peluca habló con la prensa chilena presente en la Ciudad Maravillosa, y explicó a la rápida que espera decir presente en el lance ante el campeón vigente de la Copa Libertadores.

“Estamos con calor, pero llegamos bien todos. Hoy (domingo) entrené, me dolió un poco, pero pensé que me iba a doler mucho más, así que en lo mental me sentí muy bien”, dijo el uruguayo.

“No me quiero perder el partido, ya lo había dicho en la semana… durante el partido tenemos que estar todos concentrados”, cerró Peluca Falcón.

Colo Colo suma tres puntos en el Grupo A de la Copa Libertadores tras su triunfo sobre Cerro Porteño, mientras que Fluminense empató en el debut ante Alianza Lima en Perú.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Fluminense por la Copa Libertadores?

Colo Colo visita este martes 9 de abril a Fluminense, en partido válido por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, a partir de las 21:00 horas en el estadio Maracaná.

