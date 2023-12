Colo Colo se despidió del título del Campeonato Nacional y, si bien tiene asegurada su participación en Copa Libertadores y puede levantar la Copa Chile, para muchos el 2023 es un fracaso. La temporada del Cacique fue muy irregular y, con el final a la vuelta de la esquina, los balances no son los mejores.

Sin embargo, para Leonardo Gil lo hecho por el plantel es más que valorable. El Colorado habló este miércoles en conferencia de prensa en el estadio Monumental y se refirió a si la campaña fue o no un papelón, a lo que respondió con lo que, para muchos, fue un claro guiño a la U.

El volante aseguró que “la palabra fracaso depende de como uno lo toma. Fracaso es no darle minutos a los jóvenes, no pelear el torneo hasta el final, quedar fuera de competencias, eso sería un fracaso”, lanzó. Algunos hinchas en redes lo tomaron un palo al Bulla, aunque no sería lo único.

“Yo le veo el lado positivo a las cosas y creo que, como equipo, hemos logrado cosas buenas. Peleamos hasta el final, donde hay equipos que son tan importantes como nosotros y no pueden entrar a Sudamericana o pelean el descenso”, agregó.

Gil asume los problemas de Colo Colo en 2023

Leonardo Gil, más allá de no definir como fracaso lo ocurrido con Colo Colo, sí reconoció que las cosas no fueron fáciles. “El fútbol es cambiante, variante”, recalcó.

“Colo Colo sostiene esto hace tres años y eso es importante, mantener este nivel. Es una cuota pendiente la competencia internacional, donde hemos fallado. Y como nosotros, muchos equipos. Hay que trabajar mucho, porque los presupuestos de otros equipos son otros, hay equipos poderosos, con jugadores que vienen desde Europa y se hace difícil. Nosotros, con nuestras armas, tratamos de dar lo mejor”, añadió.

En esa misma línea, Leonardo Gil valoró el respaldo de los hinchas y prometió ir con todo a buscar un cierre de temporada lo mejor posible. “Agradecemos al agente que es la que sufre y apoya todos los días. Nosotros tenemos que ser profesionales y conscientes de lo que hacemos. Nos quedan dos partidos, nos enfocamos en eso y en terminar de la mejor manera el año”.

En el estadio Monumental están ilusionados con lograr el milagro de meterse a Copa Libertadores como Chile 2 y así ir directo a la fase de grupos. No obstante, para ello necesitan que Huachipato no sume, justo cuando tiene opciones de ser campeón.

Colo Colo se encomienda a un milagro para poder asegurar su boleto al torneo internacional más importante a nivel de clubes en este lado del mundo. El Cacique no la tendrá fácil, pero hará lo posible por tapar bocas después de un 2023 lleno de altibajos.

¿Cuáles son los números de Leonardo Gil esta temporada en Colo Colo?

En la temporada 2023, Leonardo Gil ha logrado disputar un total de 36 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos acumula siete goles, siete asistencias y 2.593 minutos en la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo jugará su último partido en el Campeonato Nacional 2023 este viernes 8 de diciembre. Desde las 18:00 horas chocan con Curicó Unido buscando tres puntos que le permitan el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

