Colo Colo sufre las consecuencias de una temporada llena de problemas y en la que nunca logró afirmarse. El Cacique se quedó sin opciones de alcanzar el título del Campeonato Nacional y los dardos apuntan a sus refuerzos.

Al comienzo de la temporada, Gustavo Quinteros sufrió con la salida de varias figuras claves como Juan Martín Lucero, Gabriel Suazo y Gabriel Costa. Y a diferencia de lo ocurrido cuando el Club Social y Deportivo estaba en la presidencia, Blanco y Negro tardó más de lo esperado en encontrar soluciones.

Esto llevó a que Colo Colo contratara un total de 11 refuerzos para la campaña 2023, pero con varios llegando sobre la hora y con los torneos ya en marcha. Esto hoy se paga caro, especialmente a la hora de ver los números, donde sólo un par destaca.

El casi nulo aporte de los refuerzos de Colo Colo en 2023

Colo Colo se reforzó -o incorporó, como ha dicho Gustavo Quinteros- a 11 jugadores para la temporada 2023. Entre ellos, sólo algunos lograron sumar gran cantidad de partidos y, de esos, un par destacó por encima del resto para ser un real aporte.

En la portería, Fernando de Paul se vio beneficiado de un problema interno con Brayan Cortés que le permitió tener minutos. El Tuto respondió cuando se le necesitó, pero a la hora de los números sus actuaciones no fueron las mejores.

En la defensa las cosas son peores. Salvo el aporte de Erick Wiemberg por la banda izquierda, Ramiro González, Matías de los Santos y Óscar Opazo no se hicieron notar de ninguna manera en el tiempo que estuvieron en la cancha.

Más arriba hay sólo un nombre que supo responder a lo que es Colo Colo. Carlos Palacios fue la gran figura de la campaña, aportando con goles y asistencias para mantener al Cacique en la lucha de títulos.

Sin embargo, el resto fue todo lo contrario. Matías Moya llegó tras una gran campaña en Ñublense, pero no fue considerado; Fabián Castillo tuvo chances y no las aprovechó; y Leandro Benegas, más allá de las ganas, no hizo mucho más. Pablo Parra no se sumó en buenas condiciones y tardó en estar a disposición, mostrando cosas pero que no fueron suficientes.

Finalmente y quizás el caso más emblemático de lo que fueron los refuerzos de esta temporada es Darío Lezcano. Llamado a ser la estrella tras la salida de Juan Martín Lucero, ha tenido un paso sin pena ni gloria, anotando en lo poco que ha logrado jugar y siendo cortado por Gustavo Quinteros hace varias fechas.

Colo Colo no hizo un buen mercado de pases y debe sacar lecciones con urgencia para la campaña 2024. A la espera de saber si asegura el paso directo a la fase de grupos de Copa Libertadores, el Cacique tendrá mucho por trabajar si no quiere volver a sufrir papelones.

¿Cuáles son los números de los refuerzos de Colo Colo en 2023?

Estos son los números de los refuerzos de Colo Colo para la temporada 2023:

Jugador Partidos disputados Goles y asistencias Minutos disputados Tarjetas Fernando de Paul 20 21 (recibidos) y 5 arcos en cero. 1.780 1 amarilla y 1 roja. Ramiro González 27 No registra. 2.266 6 amarillas. Matías de los Santos 7 No registra. 387 1 amarilla. Erick Wiemberg 30 1 gol y 1 asistencia. 2.208 4 amarillas. Carlos Palacios 33 13 goles y 4 asistencias. 2.364 4 amarillas y 2 rojas. Matías Moya 9 No registra. 231 No registra. Fabián Castillo 19 2 goles y 2 asistencias 849 1 amarilla. Darío Lezcano 13 4 goles. 390 No registra. Leandro Benegas 33 6 goles y 1 asistencia. 1.254 3 amarillas. Pablo Parra 8 2 asistencias. 490 No registra. Óscar Opazo 15 1 gol y 1 asistencia. 945 4 amarillas.

* Pablo Parra y Óscar Opazo llegaron en la segunda rueda de la temporada.

* Datos obtenidos desde Transfermarkt sumando Campeonato Nacional, Copa Chile, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo finalizará su participación en el Campeonato Nacional enfrentando este viernes 8 de diciembre a Curicó unido. El duelo está programado para las 18:00 horas.

