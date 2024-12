El capitán de Colo Colo reveló que muchos ex compañeros que tuvo fuera de Chile se hicieron hinchas del Cacique 2024 y de su jineta.

Esteban Pavez revela orgullo y alegría por Colo Colo 2024: arellanizó a ex compañeros que tuvo en el extranjero

El capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, ha tenido tres pasos internacionales durante su carrera. Entre 2017 y 2018 jugó por Atlético Paranaense, en 2019-20 se puso la camiseta del Al Nasr de Emiratos Árabes Unidos y en 2021 defendió los colores del Tijuana.

En medio de las vacaciones y a días de comenzar la pretemporada con el el Cacique, Pavez aseguró que al rededor del mundo estuvieron muy atentos del título de Colo Colo en el Campeonato Nacional y la participación hasta cuartos de final en el Copa Libertadores. El volante se siente orgulloso.

“Muchos ex compañeros, de los diferentes países en los que jugué, veían los partidos de Colo Colo y me decían que estaban orgullosos de que yo fuera el capitán de este equipo. También por la forma en que estaba jugando el equipo en estas instancias tan importantes. La verdad es que eso a mí me da una alegría inmensa”, dijo Pavez a La Tercera.

Respecto al 2025, donde los albos dirán presentes nuevamente en la Copa Libertadores, el también seleccionado chileno espera que el Cacique vuelva a ser protagonista a nivel continental con lo hecho este 2024 como piso mínimo.

El deseo de Pavez para Colo Colo 2025

“El 2025 tiene que ser un año espectacular. Se nos viene el centenario del club. Creo que ese es un hito muy importante. Sobre todo, para los hinchas y para los jugadores”, manifestó Pavez.

Esteban Pavez tuvo un 2024 de Colo Colo y selección chilena.

El mediocampista de 34 años sentenció que “para mí como capitán es demasiado importante el centenario. Y los cuartos de final de la Copa Libertadores es un pisos para un club como Colo Colo”.

Cabe recordar que, a espera de que finalmente se decida el formato y fecha, Colo Colo abrirá la temporada 2025 de forma oficial en el Superclásico contra Universidad de Chile, enfrentamiento que será válido por la Supercopa.

Este año que expira, Esteban Pavez disputó 40 partidos con Colo Colo y el registro de un gol. En todos sus años como profesional con el Cacique, el volante suma un total de 334 duelos y 16 goles.