Colo Colo aún tiene una semana de vacaciones, pero en el Cacique la consigna ya es comenzar la temporada 2025 levantando la Supercopa. Y cómo no, si por primera vez el torneo de campeones enfrentara a los albos contra Universidad de Chile.

“El 2024 fue un año redondo para Colo Colo. Competimos en Copa Libertadores y eso me deja muy feliz. Muchos excompañeros de afuera me hablaron y me dijeron que estaban contentos por la campaña del equipo”, dijo el capitán Esteban Pavez.

En el evento de una marca deportiva, Pavez agregó que “Colo Colo siempre tiene que estar arriba, espero que empecemos la temporada 2025 saliendo campeones de la Supercopa contra la U”.

“Me da lo mismo si son dos partidos o uno, yo quiero jugar, ganar y empezar con el pie derecho el año del centenario de Colo Colo, ese va a ser el mensaje de todos mis compañeros”, complementó.

Insólito calendario, vacaciones con los hijos en el colegio

Por otro lado, el mediocampista albo se refirió a las vacaciones en medio de un insólito calendario del fútbol chileno, que cerró la temporada hace más de un mes.

Esteban Pavez cuenta los días para volver a enfrentar a la U, y quiere ganarles la Supercopa.

“Son unas vacaciones un poco extrañas, a mí me toca ser papá, tengo a mis hijos en el colegio y es extraño salir de vacaciones en noviembre, ha sido difícil el tema, pero lo he disfrutado mucho con mi familia. En Colo Colo volvemos el 20 de diciembre para comenzar la pretemporada”, sentenció.

Cabe recordar que Colo Colo no registra hasta ahora refuerzos para el 2025, en la búsqueda de un arquero por la partida de Brayan Cortés. Hasta ahora sólo se cuentan las renovaciones de Alan Saldivia, Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Esteban Pavez.

Entre los que partieron del Cacique están Carlos Palacios, Emiliano Amor, Ramiro González, Gonzalo Castellani, Leonardo Gil, César Fuentes, Guillermo Paiva, Omar Carabalí y Brayan Cortés