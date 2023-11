Ya es un hecho. Colo Colo le renovó su contrato al delantero Jordhy Thompson, con medidas cautelares vigentes por femicidio frustrado contra su pareja, Camila Sepúlveda, hasta el 2025, con el objetivo de enviarlo a préstamo, tras un acuerdo con el Orenburg FC, de la Premier League de Rusia.

“La idea es aceptar la oferta del préstamo que hay por él. Estamos a la espera por supuesto de todas las cosas personales que tiene que arreglar él (…) Es necesario para que pueda irse a préstamo de que tenga contrato vigente, así que se le va a extender”, confirmó Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro.

El tema es que según reporta Bolavip, desde el Orenburg le pusieron un plazo límite a Colo Colo, y sobretodo a Thompson, para que solucione su situación judicial, y así hacer realidad la operación, de lo contrato, deberán quedarse el jugador en el Estadio Monumental.

La información señala que en Rusia esperarán hasta el viernes 15 de diciembre para llevarse a Jordhy; en caso de caerse esta opción, se confirma que Emelec de Ecuador es el plan B para salir del país. Pase lo que pase, la idea del Cacique es que no esté en el plantel para el 2024.

¿En qué está Thompson a la espera de firmar con Orenburg?

El delantero no ha hecho su regreso a los entrenamientos en Colo Colo, pues todavía no cuenta con la autorización del club para hacerlo, aunque ya puede recibir de vuelta su sueldo, por lo que está trabajando de forma particular, en compañía de su madre y hermano, reporta Bolavip.

En caso de concretarse la operación, Orenburg FC pagará a los albos un monto de US$300 mil dólares por un préstamo por todo 2024, con una opción de compra a ejecutar, donde de concretarse deberán abonar un millón de la moneda estadounidense.

¿Cuáles son los números de Jordhy Thompson en Colo Colo?

Jordhy Thompson ha disputado un total de 32 encuentros oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos se matriculó con seis goles y entregó dos asistencias. El atacante tiene contrato vigente hasta diciembre de 2024 con los albos, el cual será renovado.

¿Dónde llamar si soy víctima o conozco de algún caso de violencia intrafamiliar?

La violencia de género y la violencia intrafamiliar no es normal ni se justifica bajo ninguna circunstancia. Denuncia. El Gobierno de Chile dispone de un servicio gratuito y confidencial de Carabineros llamado “Fono Familia 149”. Marcando el 149 recibirás la atención correspondiente.

