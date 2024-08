Ignacio Jara busca su revancha en el fútbol chileno y en este mercado de pases logró concretar su salida a Coquimbo Unido. El volante zurdo recibió la aprobación de Fernando Díaz y ahora buscará afianzarse en el cuadro pirata tras tres años en el Colo Colo.

Un desafío que comenzó hace varios días y que ha abordado en solitario. “Llegué solo, sin mi familia, porque quería instalarme lo más rápido. En una demás puede que llegue mi señora e hija. Me vine el domingo y el lunes ya estaba entrenando”, confesó el volante creativo en conversación con Las Últimas Noticias.

Jara tiene claro que esta será una oportunidad de oro ya que está a préstamo y a final de año termina su vínculo con Colo Colo. “Hace tiempo que no me sentía tan motivado”, reconoció.

Polémica salida de Colo Colo

Jara además llega con una herida recién abierta por su salida del Cacique. El cuadro que reconoció ser hincha y donde vivió uno de los episodios que marcaron a la institución, al mantenerlo en Primera División en la temporada 2021. Por lo que lanzó un potente dardo, que no pasó desapercibido.

“Hay un poco de pena porque se cerró un ciclo, cumplí mi sueño, aunque no como lo esperaba en un 100%. Pero vine cuando muchos no querían estar y eso no me lo quita nadie”, expresó fuerte y claro a Lun.

Ignacio Jara ya entrena con Coquimbo y espera su debut

Pese a esto, el Nacho Jara recalcó que se lleva lo mejor de Colo Colo y varios amigos en el mundo del fútbol. Incluso le entregó todas las buenas vibras para que se destape uno de los refuerzos más cuestionados.

“Tenía mi grupo con Pablo Parra, Diego Plaza, Lucas Cepeda y mi gran amigo Guillermo Paiva. Los voy a extrañar y que a mi amigo Guille le salgan los goles, se lo merece el paragua”, sentenció.