Mauricio Isla firmó finalmente en Colo Colo y será el nuevo lateral del Cacique. El Huaso llega con el objetivo de ganarlo todo en su retorno a Chile y ya recalcó que esta disponible para debutar cuando lo estime Jorge Almirón.

El Bicampeón de América confesó que su deseo de volver al país fue en gran parte para estar cerca de su familia. Pero recalcó que aprendió de los errores en su paso por la UC y ahora buscará conseguir objetivos importantes.

“Mucha gente que no me conoce no sabe que el 80% de mi familia es hincha de Colo Colo. Hay una expectativa bastante alta y que me ilusiona. Es una prueba muy importante, hay una hinchada muy fuerte y es el equipo más popular de Chile”, confesó el jugador de 36 años a los canales oficiales de Colo Colo.

Bravo y Sánchez apoyan la llegada de Isla a Colo Colo

Mauricio Isla además contó como sus compañeros en la Roja apoyaron su decisión de venir a Colo Colo. El primero que se refirió al tema fue Alexis Sánchez, quien hasta mandó un recado por redes sociales para apurar su contratación.

“Con Alexis, como el ya estuvo acá, ya me contó muchos aspectos de lo que es Colo Colo”, reflexionó Isla. Junto con el nacido en Tocopilla estuvo entrenando en Juan Pinto Durán y lo puso al día en varios ítems.

Pero también Claudio Bravo aplaudió su fichaje y le abrió las puertas del club como formado en casa. “Me mandó varios mensajes, estaba contento con mi llegada. Me dijo que claramente me iba a sentir muy cómodo y muy feliz”, sentenció Isla.