No olvida: Joan Cruz llega al Monumental a apoyar a Colo Colo ante la UC

Pese a que se fue peleado con la dirigencia y a la fuerza, Joan Cruz no se olvida de Colo Colo. El joven mediocampista, que hoy milita en Everton, sigue al equipo de sus amores cuando puede y este domingo no fue la excepción.

En el triunfo por la cuenta mínima ante Universidad Católica por la final de la Zona Centro Norte de Copa Chile, el ex Cacique llegó a alentar a quienes fueron sus compañeros. De hecho, lo hizo público en redes sociales, sacando aplausos de los hinchas que lo extrañan.

Joan Cruz tuvo una salida muy polémica desde Colo Colo, la que incluso estuvo a punto de prohibirle jugar en Everton. Sin embargo, el mediocampista pudo hacerlo, aunque aún sin olvidar a su viejo amor.

El ex Cacique se fue del estadio Monumental para ir al Real Oviedo de España, donde no fue considerado en el primer equipo y regresó al país meses más tarde. Esto lo ha aprovechado no sólo para sumar minutos en Primera División, sino que también para reencontrarse con los hinchas.

Durante el duelo entre Colo Colo y Universidad Católica en la Ruca, Joan Cruz se dejó ver alentado a sus ex compañeros. El volante se dio el tiempo de llegar hasta el recinto de Pedrero para ser uno más en las tribunas y disfrutar el triunfo.

Además, es seguro que para el mediocampista el duelo fue más que especial. Esto, recordando que hace dos años era él quien brillaba en la cancha para darle el triunfo al Cacique ante la UC, aquella vez por el Campeonato Nacional 2021.

¿Hasta cuándo tiene contrato Joan Cruz con Everton?

Joan Cruz terminó su aventura por el Real Oviedo y regresó a Chile para jugar por Everton. Con los Ruleteros, al que arribó para la segunda rueda, tiene contrato hasta finales del 2023, cuando termina su préstamo.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo deja atrás la Copa Chile y ahora se enfoca en el Campeonato Nacional. Este domingo 27 de agosto, el Cacique choca con Magallanes desde las 12:30 horas.