Colo Colo vive el inicio de un nuevo ciclo con Fernando Ortiz al mando. Esteban Paredes, un referente de los Albos, opinó sobre la llegada del técnico argentino a Macul.

Ortiz arribó al Monumental luego de los malos resultados que venía obteniendo Jorge Almirón al mando del equipo. El Tano no es alguien reconocido en el medio chileno, ya que su carrera como DT la ha hecho mayormente en México, por lo que ha generado algunas dudas en su aterrizaje.

La opinión de Esteban Paredes

Si hay alguien que es voz autorizada en Colo Colo, ese es Esteban Efraín Paredes. El máximo goleador de la historia del fútbol chileno estuvo en Pedrero en el amistoso de históricos ante Alianza Lima. Fue ahí donde entregó su opinión sobre Fernando Ortiz.

“Todos sabemos dónde entrenó, viene de México con América y Monterrey, donde lo hizo bien. Lamentablemente no fue campeón, pero siempre cuando los técnicos vienen a Colo Colo llegan con un currículum más alto”, explicó Paredes.

Por sus antecedentes, el ex goleador albo le pidió paciencia a los hinchas con el nuevo DT. “No hay que criticarlo todavía, tenemos que esperar que trabaje tranquilo, que el equipo juegue y recién ahí ver cómo le va, si hay que criticarlo o alabarlo“, complementó.

Fernando Ortiz fue presentado esta semana en Colo Colo. Imagen: Photosport

De momento, el debut de Fernando Ortiz sería ante Universidad de Chile el próximo domingo 14 de septiembre por la Supercopa, siempre y cuando no se postergue. Paredes cree que es una bonita oportunidad para que el DT tenga su estreno con un título.

“Sería muy lindo que él pueda ganar acá su primer título, más aún en un clásico, una Supercopa con el archirrival. Esperemos que Colo Colo esté a la altura, como lo hizo la semana pasada“, cerró Esteban Efraín Paredes.