Colo Colo celebra 99 años de historia y en ByN ya empiezan a preparar el centenario. Por lo mismo anunciaron que iniciarán una importante remodelación para el estadio Monumental.

Lo que fue anunciado en una ceremonia que contó con directivos, cuerpo técnico y actual plantel. También fueron invitados los históricos del Cacique, como los campeones de la Copa Libertadores 1991. Sin embargo, en dicho evento no fue invitado Patricio Yáñez.

El propio futbolista confesó que no recibió ningún tipo de invitación, lo que causó revuelo entre los hinchas albos por el feo gesto desde la organización del club.

“Jugó sin hombro, pero da lo mismo”, lamentó Guarello en Radio Agricultura. “No pasa nada, tenía labores profesionales”, respondió Yáñez para evitar la polémica.

Criticas a Colo Colo

La insólita situación escaló y llegó hasta otros campeones de la Copa Libertadores, quienes le cayeron con todo a la organización por el feo gesto sobre Patricio Yáñez.

“A mí me invitaron por mail y por WhatsApp, pero no pude asistir porque tenía que trabajar en la radio”, comentó Marcelo Barticciotto en ESPN. Pero tras ello, el ex futbolista recalcó que “no hay excusa para que al Pato no lo inviten”. Por lo que dejó en claro su molestia por la situación vívida por su compañero.

Es que Yáñez fue parte del plantel que hizo historia de la mano de Mirko Jozic, incluso se le recuerda por su presentación en la llave de semifinales ante Boca Juniors.

Lo llamativo es que en ceremonias anteriores sí fue invitado. Incluso por los 30 años de la conquista de “LaLi”, se le premió con asientos vitalicios en la tribuna “Campeones de América.