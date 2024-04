Al campeón de Copa Libertadores 1991 con Colo Colo le preguntaron en vivo por qué no estaba en la ceremonia del aniversario 99 del Cacique. La respuesta del ex delantero dejó en evidencia un hecho al menos insólito.

Colo Colo y una ordinariez: Pato Yáñez revela en vivo que no lo invitaron al aniversario de los 99 años

Colo Colo festeja sus 99 años de rica historia con una ceremonia en el frontis del estadio Monumental. Al evento se dejaron nombres del presente del Cacique y varios históricos del pasado. Sin embargo, la actividad se vio empañada por un insólito hecho puntual: al cuadro albo se le olvidó invitar a Patricio Yáñez.

Y fue el mismo ex delantero quien reveló, en vivo por Deportes en Agricultura, que nadie de Blanco y Negro ni del Club Social y Deportivo Colo Colo lo llamó para que acudiera a la ceremonia de aniversario.

El periodista Cristián Alvarado realizaba su reporte cuando manifestó que “está en pleno desarrollo esta ceremonia donde están las principales autoridades del club, está prácticamente todo el plantel de Colo Colo, el cuerpo técnico, el fútbol femenino, jugadores históricos…”.

Tomate agregó: “¿al Pato no lo invitaron? Porque hay varios de la Copa Libertadores 1991, me llamó la atención eso. No sé si lo llamaron, hay varios compañeros suyos acá”.

Patricio Yáñez e insólito olvido de Colo Colo: trata de bajarle el perfil a la ordinariez

La respuesta de Patricio Yáñez fue tajante, aunque quiso ponerle paños fríos a la fea desconocida. “No, no me llamaron. Pero no pasa nada”, dijo el otrora atacante nacional despertando la indignación de Juan Cristóbal Guarello.

“Apenas el Pato fue fundamental en las semifinales y tuvo que hacer de pararrayos de las expulsiones. Y jugó sin hombro, pero da lo mismo”, lanzó irónico y muy molesto Guarello con Colo Colo.

“No pasa nada, tenía labores profesionales”, insistió Yáñez, mientras JCG sacó su lado más poético para sentencia que “No importa, Pato, la historia grande del fútbol te invita a cenar cada noche”.

Como si fuera poco, el mismo Pato Yáñez había compartido en su Instagram un efusivo saludo en video a Colo Colo y todo el pueblo albo: “hoy está de fiesta todo el pueblo colocolino. El gran Colo Colo está cumpliendo 99 años de vida”.

Añadió “gracias a todos ustedes que me acogieron, que me abrazaron y que me adoptaron para llegar a Colo Colo… y poder, entre otras cosas, la alegría más grande en el fútbol: haber ganado la Copa Libertadores de América. Para todos, de Arica a Magallanes (cantando). Un abrazo para todos los colocolinos de corazón”.

El primer equipo de Patricio Yáñez fue San Luis de Quillota (1977-1982) para después parar pasar por Real Valladolid (1982-1986), Real Zaragoza (1986-1897) y Real Betis (1987-1990).

¿Cómo calificas el olvido o desconocida de Colo Colo a Pato Yáñez en el aniversario 99? ¿Cómo calificas el olvido o desconocida de Colo Colo a Pato Yáñez en el aniversario 99? YA VOTARON 0 PERSONAS

Tras el Betis regresa al país para un breve paso por Universidad de Chile, pasando directamente a Colo Colo. Obviamente se ganó el odio de la parcialidad azul, pero con los albos se coronó campeón de Primera División 1991 y 1993, Copa Chile 1994, Copa Libertadores 1991 y Recopa Sudamericana 1992.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.