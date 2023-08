El arquero de Colo Colo, Brayan Cortés, se vio envuelto en un accidente vehicular que reveló el noticiero 24 Horas de TVN. El hecho sucedió el pasado 17 de agosto en San Bernardo, con el futbolista colisionando a una mujer en moto.

La afecta, Darling Gaete, denunció el hecho a TVN. La colisión entre el auto de Cortés y la moto ocurrió en Avenida Calera de Tango con Calle San José de Nos. Según la mujer, el accidente fue provocado por el seleccionado chileno al realizar el viraje sin señalizar.

La mujer relató a TVN que tras el choque soltó la moto, que cayó a un canal, y ella saltó unos metros por el impacto. Reconoce que en principio Cortés fue amable, le prestó ayuda y la acompañó hasta la llegada de la ambulancia.

Según Gaete, en la espera llegaron a un acuerdo de palabra en el que el futbolista de Colo Colo se comprometió a hacerse cargo del arreglo de la motocicleta y que recién cuando llegaron sus familiares se enteró que quién era Brayan Cortés.

La motorista, que asegura haber ido detrás de Cortés cuando dobló sin señalizar, incluso logró sacarle fotos a los documentos de Cortés. Tras ser trasladada al hospital siguió en contacto con el arquero por WhatsApp, pero al momento de enviarle el presupuesto del arreglo de la moto (2 millones 700 mil pesos) el diálogo se estancó.

El relato de la motorista a TVN

Tal como contó Gaete en 24 Horas, “me dijo que iba a estar atento al presupuesto, se lo mandé y no lo molesté más en estos días. Hoy se lo mandé y me dice que no, que se salía de lo que podía pagar. Yo le respondí que ni siquiera le había cobrado lo que me pasó. Me decía que la responsabilidad era de los dos. Le dije que iba en moto y había una ciclovía, imagínate no me pasa a mí y le pasa a un ciclista. El daño…”.

Agrega que “el presupuesto de la moto son $2.700.000, le mostré el presupuesto original de la concesionaria, y me dijo máximo un millón. Ni siquiera mi equipamiento que ocupaba ese día está dentro del presupuesto. Obviamente no lo puedo volver a ocupar. Tampoco le cobré gastos médicos ni medicamentos. Por suerte tengo un seguro de trayecto por el trabajo. Creo que primero fue amable, pero ahora dilata mucho la situación”.

La conversación telefónica

Asimismo, TVN compartió una conversación entre Gaete y Cortés, en la que el arquero le manifestaba a la denunciante que “tal vez los dos tengamos responsabilidad, pero no tengo por qué hacerme responsable de todo. Ese monto para mí no…”.

Gaete contestó que “el accidente lo tuve yo, mis gastos médicos son míos, y no te estoy molestando por eso. Nada”, mientras Cortés concluye que “si tú necesitas que me haga cargo de los gastos de la clínica ese ya es otro tema”.

Contactado por TVN, Brayan Cortés cortó la conversación solicitando que se comuniquen con su abogado.

¿Cuántos partidos ha jugado Brayan Cortés en la temporada 2023 por Colo Colo?

Brayan Cortés está en una rotación constante con Fernando de Paul. Entre los dos se han repartido la custodia del arco de Colo Colo. El iquiqueño atajó en 13 de los 20 partidos albos en el Campeonato Nacional 2023. Jugó el duelo de la Supercopa, cuatro en la Copa Libertadores y suma dos en la Copa Chile. En total son 20 duelos para el Indio.

