Gustavo Quinteros está próximo a saber en las próximas horas cuál será la determinación que tome Colo Colo con su futuro en el club, luego de que una parte del directorio no esté de acuerdo con su continuidad luego de más de tres años en el cargo.

Uno de los motivos que le juega en contra para continuar en el equipo es lo que pasó con el caso Jordhy Thompson, a quien Quinteros lo respaldó deportivamente en su momento luego de agredir a su ex pareja Camila Sepúlveda.

El técnico abordó este asunto en conversación con Directv Sports, asegurando que asume las posibilidades que le dio al canterano del Cacique, a pesar de los inconvenientes que eso le trajo.

“Esto me ha traído problemas, pero a mí no me importa porque mis padres me han educado así, para ayudar a la gente”, confesó el DT que recientemente fue campeón con los albos en Copa Chile.

Quinteros piensa en el ser humano

Ahondó en el asunto manifestando que no es primera vez que debe lidiar con un futbolista en conflicto. “En otros clubes he tenido problemas de adicciones, de alcoholismo y siempre trato de resolver ese problema: tratando de recuperar a la persona primero, dándole todas las posibilidades para que sea una persona de bien”.

Admite eso sí que es lamentable lo que sucedió esta temporada con Thompson. “Me da mucha pena cuando hay un chico que tiene problemas, por traumas, por problemas de formación o educación de muy chico. De verdad a mí me da mucha pena y trato de ayudarlos a todos”, declaró.

Finalmente señala que su gran anhelo es que el futbolista logre cambiar el comportamiento que lo llevó a ser acusado de femicidio frustrado, en una causa que aún es investigada por la justicia.

“Ojalá en algún momento todo lo que hemos hecho con Jordhy él pueda entenderlo, cambiar y ser un chico de bien, para recuperarlo primero como persona y después como jugador, porque es un jugador extraordinario”, sentenció Quinteros.

¿En qué está el caso Jordhy Thompson?

Jordhy Thompson fue acusado por la Fiscalía de femicidio frustrado contra su ex pareja, Camila Sepúlveda. En primera instancia quedó en prisión preventiva el 6 de noviembre, donde se dio plazo de 45 días para la investigación.

Eso sí, el 15 de noviembre salió de la cárcel y quedó con arresto domiciliario, mientras continúa la investigación sobre su causa.