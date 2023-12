Gustavo Quinteros ganó la Copa Chile con Colo Colo y el ambiente cambió. El pesimismo que se vivió en el Monumental después de perder el título del torneo quedó atrás y el entrenador, que tiene deseos de seguir, recibió el respaldo de Aníbal Mosa.

El máximo accionista de los albos apuesta firme por su continuidad y así lo dejó claro en Iquique, luego de que fuera consultado por su postura para la reunión de directorio de este viernes.

“No veo a Colo Colo iniciando un proceso de búsqueda de técnico, que sería una lotería. Tendría que conocer el medio, los jugadores y empaparse de lo que es la institución”, comenzó señalando Mosa.

Respaldo de Mosa a Quinteros

Para Mosa, cambiar el entrenador sería un error garrafal. “Hoy tenemos un técnico que lleva tres años y medio, donde ha dado la pelea, le ha dado estabilidad en lo deportivo. A algunos les puede gustar más o menos, pero es un técnico que tiene la estampa, la altura para estar en Colo Colo”, detalló.

Por lo lo mismo es que en la reunión donde se evaluará su continuidad “voy a exponer lo que he visto desde el 2020 de Quinteros. Voy a defender a su persona, a su cuerpo técnico, su trabajo, su seriedad”.

“Colo Colo es un trasatlántico, no es un bote a remos. De los más grandes de Sudamérica, el más grande por lejos en Chile y no puede estar especulando qué técnico puede calzar o no. Tenemos un técnico que ha dado muestra que puede conducir un equipo como Colo Colo”, complementó el dirigente.

Quinteros quiere quedarse

Dejando en claro que “sería un error de parte nuestra dejarlo ir”, Mosa asegura que el estratega en reiterada ocasiones le guiña el ojo a Colo Colo para seguir al mando de la dirección técnica.

“Quinteros se quiere quedar, lo hemos hablado, se lo ha dicho a ustedes que la prioridad es Colo Colo. Solamente espera la respuesta del directorio, que ojalá sea positiva”, detalló.

Además asegura que los plazos son vitales. “El equipo debe volver la primera semana de enero, hay una pretemporada, ver quién se va a quedar en el equipo, quién va a venir. Estamos contra el tiempo”, agregó.

Cerró señalando que “tenemos un cuerpo técnico muy bueno que no veo por qué hay que cambiarlo. Su continuidad es lo mejor para la institución, no para Aníbal Mosa”.