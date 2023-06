La noche del jueves Colo Colo vivió una jornada del terror. Los dirigidos por Gustavo Quinteros no fueron capaces de romper empate sin goles ante Deportivo Pereira y terminaron siendo eliminados de la Copa Libertadores, nuevamente en la fase de grupos.

Las críticas y opiniones no se hicieron esperar ante el desastroso partido. En el programa Equipo F de ESPN, el ex futbolista Mauricio Pinilla analizó el encuentro y remarcó lo que en su opinión le hace falta al conjunto albo para tener éxito a nivel internacional.

“Colo Colo no es más que esto, no tiene un jugador desequilibrante, que pueda romper partidos. Damián Pizarro es muy joven, tiene jugadas de crack, pero no se le pueda dar toda la responsabilidad”, comenzó.

Para el ex seleccionado chileno la falta de un jugador que logre hacer la diferencia en el área es el punto clave de la magra campaña en la Copa, algo que desde la salida de Juan Martín Lucero se ha visto poco en el Cacique.

“Colo Colo no tiene un jugador que desequilibré, (Leonardo) Gil que lo hacía en su momento, está a media máquina, entró y le dio algo de dinamismo por su buen pie, pero le falta un jugador que generé desequilibrio en este Colo Colo”, comentó el ex Universidad de Chile.

Mauricio Pinilla destaca a Lucero como el villano de Colo Colo

“Un equipo como Colo Colo no puede no tener un delantero de más de 20 goles por temporada, eso no existe. (Leandro) Benegas no reemplazó a Lucero. Con todo el respeto, no es un jugador goleador, es un jugador luchador que puede dar otras cosas”, manifestó el oriundo de Santiago.

El ex delantero y ahora comentarista de televisión fue enfático en decir que la salida de Juan Martín Lucero marcó el declive deportivo de Colo Colo esta temporada. Recalcando que los refuerzos que trajo Gustavo Quinteros no dieron la talla.

“Yo creo que Lucero le arruinó la vida a Colo Colo, el caso Lucero termina sepultando todas las aspiraciones de este año a Colo Colo porque era la punta de lanza, era el jugador que desequilibraba cuando el equipo estaba complicado. Después trajo refuerzos que no eran calados y le pasó la cuenta, invirtió mal y no trajo los refuerzos adecuados”, terminó Pinilla.