Colo Colo tiene “en el horizonte” regreso de Óscar Opazo si no logra el fichaje de Mauricio Isla

Colo Colo debe reforzar varios puestos de cara a la segunda mitad del 2023. Pese a que todavía falta para que se abra nuevamente le mercado de pases, los albos ya comienzan a estudiar las opciones que tiene a la mano para poder potenciar el plantel de Gustavo Quinteros.

Uno de los sectores que más urge mejorar es el de lateral por la derecha, sector donde no tiene a ningún especialista y que ha tenido a Bruno Gutiérrez, Jeyson Rojas y hasta César Fuentes improvisando en el puesto.

En ese sentido el nombre de Mauricio Isla es uno que ha tomado bastante fuerza para poder remecer el mercado del fútbol chileno. El Huaso actualmente está en Universidad Católica y no vive el mejor de los presentes de la mano de Ariel Holan, por lo que en el Cacique miran con atención su futuro.

Sin embargo, en ADN Radio avisaron que es “muy difícil” que se pueda dar el acuerdo, ya que el lateral chileno está mirando el fútbol extranjero para continuar con su carrera a sus ya 34 años.

“Me parece que es humo. No creo que Isla, desde su personalidad y condición de jugador de mucha jerarquía, salga de Universidad Católica para llegar a Colo Colo, donde convivirá con el triple de críticas y exposición. Hay un momento en que el jugador dice basta y no necesita de esas cosas”, afirmó en su calidad de comentarista Jorge Valdivia, ex compañero del Huaso en la Roja.

Pese a esta negativa, los albos tendrían una especie de plan B en el puesto al apuntar a un viejo conocido: Óscar Opazo.

Según el mencionado medio, el lateral no lo está pasando del todo bien en Racing de Avellaneda de la mano de Fernando Gago y está “en el horizonte” de Colo Colo pensando en el segundo semestre.

Cabe recordar que Opazo se marchó de Colo Colo al término de la temporada 2022 y apenas lleva uno meses en la Academia, donde lamentablemente no ha podido ganarse una camiseta de titular. ¿Mirará con buenos ojos entonces regresar al Monumental?