Este lunes Racing de Avellaneda cayó como local por 4-2 frente a Talleres de Córdoba en el estadio Juan domingo Perón por la fecha 15 de la Liga Profesional Argentina.

El defensa chileno, Óscar Opazo, fue titular en el equipo dirigido por Fernando Gago, pero jugó con perfil cambiado en el lateral izquierdo, sin completar una buena actuación.

El ex Colo Colo, quien no ha contado con demasiada continuidad, fue duramente criticado por la prensa argentina, por los medios partidarios y los hinchas en redes sociales.

Fue el segundo peor evaluado por Olé con un 3,5: "Falto de distancia en algunos envíos largos. No dio garantías cuando Valoyes fue por su sector".

"Le ganaron a su espalda. Lo mejor que hizo fue un centro desde la izquierda", añaden.

En tanto el medio Racing de Alma le dedicó una nota completa que tituló: "Opazo y un pésimo partido en Racing".

Luego, profundizan: "Está claro que la derrota ante Talleres casi que no salva a nadie, pero Óscar Opazo en Racing fue de lo peor. Un sector izquierdo de la defensa que para lo único que puede servir es para grabarlo (aunque duela, sí) y pasárselo a los pibes de la Novena y sepan todo lo que no hay que hacer. Un encuentro de esos que es mejor olvidar. Porque nada bueno se puede sacar del partido del chileno ante los cordobeses. Una nueva oportunidad que le da Fernando Gago y, otra vez, vuelve a quedar en deuda".

"Su inclusión en el campo de juego fue necesaria. No le quedó otra alternativa al entrenador, ya que Gabriel Rojas corría riesgo de lesión. Y en medio de tantas bajas por este rubro, era mejor cuidarlo. Pero ni el más pesimista se iba a imaginar este partido del defensor de la Academia. Una actuación difícil de explicar porque del jugador chileno, más allá del perfil cambiado, hubieron errores groseros. Muy raros para un jugador que hasta tuvo un paso por la selección de Chile", complementan.

"Pésimos rechazos, tibieza para disputar una pelota, perder de arriba, inocencia para ganarle al rival y hasta un choque con su compañero que dejó de cara al gol a Valoyez. Todo mal lo de Opazo en este tarde noche jugando para Racing", finalizan.

En redes sociales, en tanto, no tuvieron misericordia: "Opazo no puede dar un pase sin levantar la pelota, y acá me decían que tan malo no era, mamita".

Otro dijo: "Opazo se tiene que ir de Racing ayer". Después, uno reclamó: "Nos lo vendieron como que jugaba bien de los dos lados y jugó en la selección de Chile". Finalmente uno exigió: "¡Que no juegue más!".