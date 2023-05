Mauricio Isla nuevamente vive días complicados en Universidad Católica. Ahora, el Huaso generó el enojo de los hinchas de la Franja, quienes le reprocharon que haya hecho público un viaje a Colombia en medio del clásico universitario. Un partido que no jugó por estar suspendido.

Los reportes de que el ex Flamengo no está cómodo en la UC y busca su salida a mitad de temporada ya se han escuchado más de una vez. Ante eso, históricos de nuestro fútbol abordan con RedGol la posibilidad de que realmente salga y, además, si su nuevo destino puede ser Colo Colo.

Para Miguel Ángel Neira, histórico volante cruzado y campeón en 1984, "si Isla no está cómodo, se tiene que ir". Agrega que "el sistema que está utilizando Colo Colo le vendría súper bien. Yo creo que va a ser muy querido en la hinchada y que andaría muy bien en Colo Colo. Sería un renacer para él".

"La gran cantidad de partidos que jugó en la UC, estaba con línea de cuatro. Isla viene jugando, desde que no sé cuántos años, de lateral volante. Entonces llegar acá a Chile y jugar en una línea de cuatro a él no le acomoda para nada, porque Isla no tiene esa vocación de defender", explica.

"Él es un jugador más de atacar. Si tú le le prohíbes eso, él como que desaparece un poco y todos sabemos que Isla en la marca no es bueno, porque las virtudes de él son otras. Por eso digo que en Colo Colo, un equipo que ataca, ataca, ataca, Isla andaría bien", complementa.

Por el lado albo, el campeón de América Ricardo Dabrowski afirma que "lo importante es que sea del gusto del entrenador. Hoy por hoy es difícil encontrar justamente lo que se necesita, los mercados hoy están complicados. Acá no pasa por las ganas del jugador, es el entrenador es el que decide", comenta.

"Hay que respetar eso y si en definitiva Gustavo Quinteros da el visto bueno, se tendrá que hacer todo lo que implica la posibilidad de que vaya", complementa, y además destaca: "Pero es un jugador con trayectoria internacional, o sea, sandía calada como se dice".

"Habrá que esperar, habrá que ver. No sé cómo está el tema de los cupos y todo eso, pero bueno, es un nombre indudablemente interesante. El tema es que es el entrenador el que decide. Si el entrenador lo considera, no sólo lo digo por Isla, por cualquier jugador, ahí se generan posibilidades", cierra.