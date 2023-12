Colo Colo se encuentra en plena búsqueda de un nuevo entrenador de cara a la temporada 2024. El pasado viernes le dijeron adiós a Gustavo Quinteros, luego de tres años y dos meses, poco después de ganar la Copa Chile. El directorio de Blanco y Negro tomó la decisión de no renovarle contrato al santafesino.

La danza de nombres ya empezó y son varios los posibles candidatos a asumir como nuevo entrenador del Cacique. Gabriel Milito, Gabriel Heinze, Jorge Almirón, Jorge Bava y Diego Cocca, entre otros, son los nombres que más fuerza han ido tomando en las últimas horas.

Lo que es cierto es que el tiempo corre en contra de la dirigencia de Colo Colo. El plazo autoimpuesto es el 31 de diciembre del 2023, para alcanzar a buscar jugadores antes del comienzo de la pretemporada. Los entrenamientos darán su puntapié inicial el próximo lunes 8 de enero y la idea es hacerlo con DT nuevo.

Tanto Alfredo Stöhwing como Daniel Morón revelaron ciertas condiciones que exigen en la búsqueda del futuro entrenador albo. Entre ellas, que tenga experiencia en torneos internacionales, idealmente en equipos grandes, y preferentemente que sea extranjero.

Pero Marcelo Barticciotto reveló en ESPN F90 que esta última estipulación no es tan así. El campeón de la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo aseguró que se enteró de un candidato nacional para la banca del Cacique, que ha ido tomando fuerza en las últimas horas, pero que no puede revelar su nombre.

“Hay un técnico chileno en carpeta, pero no lo voy a decir, no puedo. Me lo dijeron de adentro”, confesó Barti. ¿Qué candidatos han sonado? Jaime García, José Luis Sierra y Héctor Tapia, pero todos ellos ya fueron descartados por distintos motivos y no llegarán a la tienda alba en 2024.

Lo cierto es que no es raro que un técnico chileno dirija en Colo Colo. En los últimos 10 años, Ivo Basay dirigió entre 2011 y 2012, luego Héctor Tapia entre 2013 y 2015 y después en 2018.

Jose Luis Sierra dirigió al Cacique entre 2015 y 2016, y Mario Salas fue el último, entre 2019 y 2020. Entre medio hubo varios interinos chilenos, como Luis Pérez, Marcelo Ramírez, Hugo González y Agustín Salvatierra. El Comandante tuvo un mal pasar por Colo Colo, luego de cosechar un escueto 20% en la temporada 2020.

¿Cuál es el plazo para tener nuevo DT de Colo Colo?

Luego de la salida de Gustavo Quinteros, Colo Colo puso un plazo acotado para buscar un nuevo entrenador. La idea es terminar el 2023 ya con un DT firmado, por lo que el 31 de diciembre es su fecha fatal. La dirigencia de Blanco y Negro comenzará las primeras entrevistas con posibles DT en los próximos días.

