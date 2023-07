Colo Colo enfrenta este martes a América Mineiro por la Copa Sudamericana, en la ida del repechaje para entrar a los octavos de final del certamen. Un encuentro en el que Gustavo Quinteros repetirá el elenco que jugó ante La Calera, el que comienza con los centrales uruguayos Maximiliano Falcón y Alan Saldivia.

Una pareja que le entrega solidez a la zona defensiva, por la fiereza, la rapidez y el ímpetu de ambos jugadores. Muralla charrúa que fue alabada por Jorge Valdivia, quien aplaude el temperamento de ambos y que no se complican con la pelota.

“Me gusta la dupla de centrales que juega sin arriesgar. Son sólidos, serios y mandan la pelota a la tribuna como tiene que ser”, confesó el ex volante del Cacique, quien asegura ambos que deben ser titulares en lo que resta del año.

“No tiene otra formación, pero más allá de los nombres que sean titulares es la manera en cómo se encara el partido, la forma de cómo jugó ante Pereira, por la responsabilidad”, agregó.

También manifestó que “América MG no le va a dar tanta importancia a este primer partido y al parecer vienen con reservas, por lo que automáticamente la cabeza del jugador sabe que no vienen titulares y puede haber un cierto relajo, pero Colo Colo se juega mucho en este partido, no creo que haya ese relajo”.

Manifestó además que “todo depende de cómo entra mañana Colo Colo par repetir lo que fue ante La Calera, que el equipo tenga profundidad, con asociaciones por dentro y por fuera”.

Finalmente contó que América Mineiro “es un rival ganable si Colo Colo se lo propone y juega igual que ante Pereira. Quinteros hablaba que este era el máximo nivel de Colo Colo y frente a Calera fue diferente a lo que veníamos viendo, con más variantes”.