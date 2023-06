Colo Colo venció por 5-4 a Deportivo Cali en un partido que dejó preocupantes sensaciones defensivas, pero ilusionantes actuaciones en ataque. El Mago Valdivia siguió el partido con atención, pues estuvo en el estadio Monumental para Star Plus. Y en el pospartido se atrevió a contradecir a Gustavo Quinteros para entregarle un gran respaldo a Darío Lezcano.

Fue precisamente el atacante paraguayo quien marcó el tanto del triunfo para los albos. Corrían los 87′ cuando el DT del Cacique mandó a la cancha al “16”. Lezcano ingresó en lugar de Damián Pizarro, quien marcó un doblete ante los caleños. Con sólo algunos minutos en cancha, el otrora seleccionado paraguayo dejó su huella en el marcador.

Y bien pudo ser por partida doble, pues desaprovechó una ocasión tras intentar rematar de espalda sin mucho ángulo. Pese a eso, Quinteros parece no estar tan contento con el ex Juárez FC. De hecho, solicitó un centrodelantero para el mercado de pases. “Un jugador de este club debe estar listo para jugar 90 minutos”, expresó el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia cuando le preguntaron por el atacante guaraní. Un mensaje con el que Valdivia no estuvo de acuerdo.

Mago Valdivia contradice a Quinteros por Darío Lezcano: “¿Cuánto jugó Lezcano, profe? ¿Y quién hizo el gol del triunfo?”

El Mago Valdivia no coincidió con que Darío Lezcano tenga la responsabilidad de estar bien para jugar 90 minutos por partido. Así lo sostuvo en el comentario pospartido, inmediatamente después de la conferencia de prensa de Gustavo Quinteros.

“Profesor Quinteros, Lezcano no necesita 90 minutos. No existe un jugador en el mundo que esté bien durante todo el partido. ¿Hoy ganó Colo Colo? ¿Quién hizo el gol del triunfo y cuánto jugó? Ya, perfecto…”, apuntó el otrora talentosísimo enganche del Eterno Campeón. ¿Le hará caso el adiestrador albo? Quizá sí, en caso de que no llegue el “9” que exigió para esta ventana de traspasos.