La nueva presidencia de Aníbal Mosa en Blanco y Negro da que hablar en Colo Colo en sus primeros días, donde muchos esperan cambios en la forma de llevar adelante muchos temas en la institución.

Algunas de las promesas del nuevo mandamás han sido escuchadas por los hinchas colocolinos, que esperan que pueda poner la billetera para más refuerzos de categoría.

Si bien el proyecto más importante tiene que ver con el estadio Monumental para el centenario de la institución, históricos del club le pasan la cuenta a Mosa donde uno de los puntos fuertes será la conformación de los futuros planteles.

Con una campaña que todavía no logra encender a los fanáticos del club, le pasan la mochila de la presión al nuevo presidente para que empiece a mover sus hijos por refuerzos.

Piden que Mosa cumpla con Cabral

Yeyo Inostroza es uno de los que analiza el nuevo gobierno de Aníbal Mosa en Colo Colo, donde asegura que debe empezar a conformar un nuevo plantel para el futuro.

“Que este Colo Colo está carente de potencial, ya no se puede hacer nada para este torneo. Tendrá que batallar”, comentó con Redgol

“Hay que esperar porque no se puede sacar si no tiene alguien predestinado. La mejor noticia es la de Cabral, que me encanta de todas las promesas que han hecho”, precisó.

Por eso mismo, pide que se rompa el chanchito por traerlo: “Yo le pediría a Cabral. Sería un buen golpe anímico Cabral en el sector medio para generar fútbol, que es donde está carente y necesita mejorar muchísimo”.

Que Mosa potencie las juveniles

Para Alejandro Hisis hay que hacer un nuevo proyecto para potenciar el fútbol formativo de Colo Colo, lo que en un momento llenó de gloria al club.

“Él como presidente la debe tener clara, es la situación de armar planteles y que el fútbol joven no está dando. Sé que no es fácil lo que lograron hace tiempo, cuando llegó Blanco y Negro y sacaron muchos jugadores. Poner atención en eso, porque es un ahorro en contrataciones”, destacó.

En ese sentido, apuesta a que se puedan sacar delanteros goleadores, que es algo que pasa en el equipo de Jorge Almirón, por lo que hay que hacer un proyecto a largo plazo.

“No creo que no quieran hacerlo bien, falta más dinero porque otros equipos que hacen mejor las cosas por scouting o buscar opciones. Pero Colo Colo siempre arma equipos para salir campeón. Tener más gente adecuada para traer buenos jugadores sin necesidad de gastar tanto. Y que los que anden bien se puedan quedar, como Lucero, poder mantenerlos y que se logren consolidar, porque tenemos una falta de gol”, precisó.

