Aníbal Mosa responde a Stöhwing: "Soy más popular de lo que me gustaría ser"

Siguen las polémicas luego de que Aníbal Mosa volvió asumir como presidente de Blanco y Negro, por lo que volverá a comandar los destinos de Colo Colo en desmedro de Alfredo Stöhwing.

Una elección dentro de la concesionaria que se dio dentro de varias polémicas para ocupar el sillón mayor de la concesionara en el estadio Monumental, donde Mosa contó con el apoyo del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Pero antes de dejar el puesto, Stöhwing cargó su artillería contra Mosa, por situaciones que se dieran en la previa de elegir un nuevo directorio, como el caso de Eduardo Loyola, quien dejó el directorio hace una semanas.

La crítica es que fue una utilización para llamar a nuevas elecciones, sabiendo que él se retiró del directorio de Blanco y Negro, pero ahora regresa en gloria de la mano de Aníbal Mosa.

Alfredo Stöhwing se retiró de la presidencia de Colo Colo. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Mosa replica a Stöhwing

Por lo mismo, en la conferencia de prensa de presentación a la nueva cabeza del directorio, Mosa y Loyola explicaron la situación, donde el nuevo mandamás mandó un recado al que se retiró del sillón principal.

“Soy más popular de lo que me gustaría ser. Entiendo que Colo Colo genera este tipo de declaraciones más viscerales, pero entiendo perfectamente las palabras de Stöhwing. No tengo nada que agregar sobre eso”, comentó Mosa.

Pese a todo, hace un llamado a las distintas maneras de pensar que hay en Colo Colo, para que tengan claro cómo quiere llevar adelante su gobierno en el estadio Monumental.

“El sello que yo les quiero entregar a esta nueva oportunidad que se me ha dado para ser presidente es la unidad. Yo lo he dicho hoy día en el directorio, pretendo que todos los directores se sientan tomados en cuenta y todos participen en las decisiones que haya que tomar. Aquí no sobra nadie, aquí tenemos que estar todos. Tenemos que tener una mirada en común hacia adelante”, precisó.

