Colo Colo la peleó hasta lo último para poder vencer a Unión Española en el Estadio Monumental. Los albos sumaron tres puntos de oro gracias al agónico gol de Cristián Zavala para el 2-1 definitivo, en un partido que quedó marcado por la verdadera bataola que se armó en los minutos finales.

Una fuerte entrada de Valentín Adamo a Cristián Palacios fue la mecha que encendió el fuego, dando pie a golpes y empujones que terminó por Colo Colo con Brayan Cortés y Lucas Soto como expulsados.

Además, durante la brega Arturo Vidal salió con una fuerte lesión en su pierna derecha. “Me pasó solo. Nunca me había pasado, menos mal que no fue más abajo, sentí como si me hubiesen tirado una piedra por atrás”, afirmó el King tras el partido en lo que probablemente sea un desgarro.

Así las cosas, se suman tres nombres menos para recibir a O’Higgins el próximo sábado en el Monumental. La situación es compleja, ya que por suspensión Jorge Almirón tampoco podrá contar con Alan Saldivia en defensa y Esteban Pavez en el mediocampo.

Sacando cuentas, cinco bajas que el argentino tendrá que saber reemplazar en su once inicial. De estos tal vez el que menos duela es Lucas Soto, quien pese a no ser un titular recurrente en el equipo, era la carta de minutos Sub21 que Almirón pensaba utilizar en estos meses.

Se vienen días importantes de entrenamiento en el Estadio Monumental, donde el ex Boca Juniors con su cuerpo técnico deberán dar con los reemplazantes idóneos para armar su oncena.

Esteban Pavez cumplirá ante O’Higgins su segunda y última fecha de sanción en Colo Colo. | Foto: Photosport.

¿Cuándo juega Colo Colo vs O’Higgins?

Albos y rancagüinos jugarán este sábado 27 de julio desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental. O’Higgins viene de vencer por 2-0 a Deportes Copiapó y marchan noveno con 22 unidades.

