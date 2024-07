Arturo Vidal bromea con los periodistas al detallar su lesión: "No me tiren la mala"

Poco habitual es ver a Arturo Vidal pedir el cambio en Colo Colo. Por eso las alarmas se prendieron en el Cacique cuando el King tuvo que ser reemplazado ante Unión Española por Lucas Soto.

El volante del Cacique detalló que no tiene mayor información sobre lo que sintió en su gemelo izquierdo, debido a que jamás en su vida sintió antes un dolor de esa magnitud.

“Tengo un dolor en el gemelo, sentí algo raro que nunca había sentido, el martes vamos a ver qué pasa”, manifestó debido a que mañana los albos deben volver a los entrenamientos.

Agregó el ex Juventus sobre esta situación que “ojalá no sea nada, no soy doctor, sólo puedo decir que es algo que nunca había sentido”.

Arturo Vidal detalló la lesión que sufrió en su pierna izquierda

La fe de Vidal en su recuperación

Arturo Vidal aseguró que la confianza en que estará bien en los próximos días es total. “Me recupero rápido, no hay problema. Es algo muscular. El martes veremos si estoy bien”, confesó ante los periodista.

El asunto es que en tres semanas más se jugará el partido ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional, por lo que se le consultó si piensa que para ese partido estará en buenas condiciones.

“¿Si llego al Superclásico? No tiren la mala, ja, ja”, respondió bromeando ante la prensa que estaba en el estadio Monumental. “Espero llegar”, señaló el King con mucho optimismo.

El encuentro ante la U se jugará el sábado 10 de agosto, mientras que tres días después Colo Colo deberá jugar por Copa Libertadores contra el Junior de Barranquilla, por la ida de los octavos de final.